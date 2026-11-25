Sáng 25.11, TAND khu vực 4 - Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Quang Chiến (trú tại Hà Nội) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị cáo Chiến là tài xế Lexus trong vụ gây tai nạn liên hoàn, khiến nhiều người bị thương nặng và cả loạt ô tô hư hỏng cách đây hơn nửa năm.

Tại phần thủ tục, các bị hại đều vắng mặt. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Hội đồng xét xử sau khi hội ý đã chấp nhận đề nghị này, thời gian mở lại phiên tòa sẽ thông báo sau.

Hiện trường vụ tài xế Lexus gây tai nạn với 7 xe khác ẢNH: T.N

Cáo trạng xác định, khuya 25.3, Chiến điều khiển chiếc ô tô nhãn hiệu Lexus lưu thông đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội). Lúc này, anh L.T.T điều khiển ô tô chở theo vợ, đang dừng chờ đèn đỏ.

Do buồn ngủ, không chú ý quan sát và làm chủ tốc độ, xe của Chiến đâm vào đuôi xe của anh T., nên vợ anh T. xuống xe và ra hiệu cho chồng đánh lái sang phải để tránh chiếc Lexus phía sau.

Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang xanh, Chiến tiếp tục nhấn ga, đâm vào đuôi xe anh T. rồi lao sang phần đường ngược chiều.

Chiếc Lexus tiếp tục chạm với một ô tô, rồi đâm vào xe máy do anh C.T.H điều khiển, khiến tài xế xe máy bị đẩy ngược về phía sau khoảng 15 m.

Chưa dừng lại, xe Lexus của Chiến va chạm thêm với một ô tô khác rồi bị lật ngang, văng trúng một ô tô nữa. Chiếc ô tô bị văng trúng lại tiếp tục va chạm thêm một ô tô khác.

Tài xế Lexus gây tai nạn với 7 xe khác, nạn nhân đòi bồi thường hơn 2 tỉ đồng

Tổng cộng, vụ tai nạn liên hoàn do Chiến gây ra khiến 6 ô tô và một xe máy bị hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 383 triệu đồng.

Đặc biệt, có 2 nạn nhân bị thương nặng. Trong đó, tài xế xe máy bị tổn hại sức khỏe đến 76%, với nhiều chấn thương nghiêm trọng như gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy hai tay, gãy xương đùi và trật khớp gối.

Kết quả xét nghiệm máu xác định Chiến không có ma túy hoặc nồng độ cồn.

Quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo Chiến đã bồi thường, khắc phục thiệt hại cho 6 người, gồm mua lại ô tô bị hư hỏng nặng, thanh toán chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng cho các phương tiện.



Riêng với tài xế xe máy C.T.H, Chiến chưa thực hiện bồi thường. Nạn nhân này yêu cầu hơn 2 tỉ đồng, gồm chi phí khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe và khoản thu nhập bị mất.

Chiến bị truy tố theo quy định tại các điểm c, d điều 260 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến 5 năm tù.