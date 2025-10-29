Vụ tạm thu sai 158 tỉ đồng học phí: Trường CĐ Lý Tự Trọng nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Đinh Văn Đệ, quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng, cho biết đơn vị đã làm báo cáo giải trình vào ngày 2.10 gửi Sở GD-ĐT TP.HCM. Trường đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, sẵn sàng phối hợp để Sở GD-ĐT xác minh, làm rõ từng nội dung được nêu ra trong kết luận kiểm tra. Khi có kết quả chính thức, nhà trường sẽ có thông báo đến học viên, sinh viên, phụ huynh để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc về trường.

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM đang hoàn trả học phí cho người học

Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, trường tạm thu học phí của 15.943 người với số tiền hơn 158 tỉ đồng, đã hoàn học phí cho 13.921 người với số tiền 137,6 tỉ đồng. Tính đến 31.3.2025, còn 2.022 người chưa nhận với tổng số tiền là hơn 20,4 tỉ đồng.

Phản hồi về vấn đề này, tiến sĩ Đệ cho biết số liệu nêu trên là đúng vào thời điểm tháng 3.2025. Tuy nhiên, cần phân tích rõ số tiền hơn 20,4 tỉ đồng bao gồm:

Thứ nhất, tiền miễn giảm học phí khối CĐ (giảm 70% ngành nghề độc hại, nặng nhọc) là hơn 19,2 tỉ đồng, chủ yếu là tiền miễn giảm học phí năm học 2024-2025. Đến thời điểm ngày 31.3.2025 thì năm học 2024-2025 chưa kết thúc, nên chưa thể chi trả cho sinh viên và số tiền này còn tồn trên Kho bạc Nhà nước. Đến học kỳ 1 năm học 2025-2026, nhà trường tiến hành thu học phí - được cấn trừ từ tiền miễn giảm học phí của năm học 2024-2025, số còn lại sẽ chi trả cho sinh viên vào tháng 11 và tháng 12.2025.

Thứ hai, tính đến ngày 31.3.2025, số tiền miễn giảm học phí khối trung cấp T4 (đối tượng học THCS học tiếp lên trình độ trung cấp) là hơn 1,1 tỉ đồng, của 328 học sinh, sinh viên.

Theo nhà trường, lý do là sinh viên chưa cung cấp hoặc cung cấp sai số tài khoản ngân hàng, nhà trường đã nhiều lần ban hành thông báo nhắc nhở sinh viên cung cấp số tài khoản ngân hàng.

Đại diện nhà trường thông tin, từ tháng 3.2025 đến tháng 9.2025, nhà trường tiếp tục chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên. Đến ngày 23.9 chỉ còn 176 người học chưa nhận lại tiền với tổng số tiền là 554,7 triệu đồng. Hiện nhà trường vẫn đang tiếp tục chi trả cho sinh viên.

Sinh viên Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM trong một tiết học ẢNH: MỸ QUYÊN

Trường không đồng tình với một số nhận định trong kết luận

Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ Đệ cho biết việc tạm thu học phí của người học thuộc đối tượng miễn học phí thực hiện theo quy định hiện hành. Trường được phép thu học phí của học sinh, sinh viên khi đăng ký nhập học, sau đó thực hiện việc lập dự toán ngân sách nhà nước cấp bù kinh phí miễn giảm học phí về trả lại cho người học sau khi đã hoàn tất từng năm học.

Ngoài ra, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM không đồng tình với một số nhận định trong kết luận như việc trường cắt xén chương trình để lấy tiền sinh viên thông qua học phí; phân công giảng dạy môn học chưa đúng quy định; giao giáo viên dạy khối lượng lớn…

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin trong bài viết "Trường CĐ Lý Tự Trọng tạm thu sai 158 tỉ đồng học phí", Sở GD-ĐT TP.HCM có văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM với 16 hành vi vi phạm. Trong đó có việc tạm thu học phí sai 158 tỉ đồng của 15.943 người từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Sở GD-ĐT TPHCM kiến nghị ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 16 hành vi vi phạm của Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TPHCM cũng kiến nghị chuyển Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm của trường ở các nội dung: Công tác quản lý, sử dụng tài chính công (việc tạm thu học phí, hoàn trả học phí tạm thu, sổ sách kế toán...); công tác quản lý, sử dụng tài sản công; việc thực hiện các quy định liên quan luật Đấu thầu.