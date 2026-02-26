Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ tàu hỏa 'vò nát' xe tải: Tài xế băng đường ray dù thanh chắn đang hạ

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
26/02/2026 06:58 GMT+7

Theo camera ghi nhận tại hiện trường, dù đèn tín hiệu đã nhấp nháy và thanh chắn ngang đường bắt đầu hạ xuống vì sắp có tàu hỏa đi đến nhưng tài xế vẫn điều khiển xe tải băng qua đường ray.

Công an TP.Hà Nội đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường sắt, giữa tàu hỏa và ô tô tải.

Vụ tàu hỏa 'vò nát' xe tải: Tài xế băng đường ray dù thanh chắn đang hạ- Ảnh 1.

Thời điểm xe tải tiếp tục băng qua đường ray khi thanh chắn ngang đường đang hạ xuống

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo cơ quan công an, vụ tai nạn xảy ra khoảng 19 giờ 51 ngày 25.2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi. Theo thông tin ban đầu, ở thời điểm trên, tàu SE (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa) do anh H.M.H (lái tàu thuộc Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Văn Điển đi Thường Tín thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-792.88 do anh N.V.T (52 tuổi; trú xã Mê Linh, Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả, sau vụ tai nạn giao thông, anh N.V.T đã tử vong. Vụ tai nạn cũng khiến anh Đ.N.H (41 tuổi; trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội) đang đi bộ gần khu vực xảy ra va chạm bị đa chấn thương.

Theo camera ghi nhận tại hiện trường, khi tàu SE sắp di chuyển qua điểm giao cắt đường bộ - đường sắt tại Km15+700 thì đèn tín hiệu ở khu vực này đã nhấp nháy, đồng thời chuông báo tự động cũng reo lên.

Tuy nhiên, khi thanh chắn ngang đường bắt đầu hạ xuống thì tài xế điều khiển ô tô tải vẫn di chuyển rồi dừng lại trên đường ray. Cạnh đó, khi thấy 2 thanh chắn ngang đường không thể hạ xuống vì mắc kẹt vào thân xe tải thì có 2 người đi xe máy bất chấp nguy hiểm băng qua đường tàu.

Thấy xe tải vẫn đứng im, một người mặc áo mưa vội chạy đến giữa đường ray ra dấu hiệu cảnh báo rồi sau đó bỏ chạy vì đoàn tàu sắp đến gần.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

