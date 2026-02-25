Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe tải bị 'vò nát' sau va chạm với tàu hỏa, 2 người bị thương

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
25/02/2026 21:53 GMT+7

Khi đang băng qua đường sắt, xe ô tô tải đã xảy ra va chạm với tàu hỏa, khiến tài xế và 1 người đi đường bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và ô tô tải xảy ra vào lúc 19 giờ 50 ngày 25.2 tại QL1A (xã Ngọc Hồi, Hà Nội).

Xe tải bị 'vò nát' sau va chạm với tàu hỏa, 2 người bị thương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: NINH THẾ CƯỜNG

Ở thời điểm này, tàu SE3 chạy qua khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn đường sắt nằm giữa hai nhà ga liền kề) đã va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-792.88 đang băng ngang đường sắt.

Cú tông mạnh khiến ô tô tải bị "vò nát", văng đi rất xa. Đồng thời, tàu SE3 cũng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát và Công an xã Ngọc Hồi đã đến hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Trao đổi với Thanh Niên tối 25.2, một lãnh đạo UBND xã Ngọc Hồi cho biết, tính đến 21 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã cơ bản được khắc phục.

"Vụ va chạm khiến tài xế xe tải và 1 người đi đường bị thương phải nhập viện cấp cứu. Lực lượng chức năng đang tiến hành cẩu, kéo xe tải ra bên ngoài. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ", vị lãnh đạo xã Ngọc Hồi cho biết thêm.

