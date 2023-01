Vụ thác loạn trong quán karaoke Hà Nội: Phường ‘than’ do chủ quán lợi dụng đêm khuya!

Thường xuyên kiểm tra từ giữa tháng 9.2022 đến nay?

Trong văn bản gửi Báo Thanh Niên ký ngày 13.1, bà Đặng Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND P.Thành Công (Q.Ba Đình, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về tình trạng quán karaoke Ngân Hà (ở ngõ 81 Láng Hạ, P.Thành Công) xảy ra hoạt động khiêu dâm dù không đảm bảo PCCC, chính quyền sở tại đã lập tức kiểm tra, xác minh.

Theo kết quả xác minh, tháng 9.2022, UBND P.Thành Công phối hợp Công an Q.Ba Đình tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi nhận các lỗi của cơ sở này. Ngày 16.9.2022, Công an Q.Ba Đình ban hành văn bản kiến nghị thực hiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại quán, yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục các tồn tại về PCCC.

“Qua các đợt kiểm tra thường xuyên của đoàn kiểm tra liên ngành, cơ sở đã chấp hành tạm dừng kinh doanh”, văn bản nêu rõ.

Đến ngày 13.10.2022, UBND P.Thành Công ra thông báo yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại về PCCC; trong thời gian khắc phục phải tạm dừng kinh doanh, yêu cầu ký cam kết chấp hành và giao công an phường chỉ đạo lực lượng duy trì kiểm tra.

UBND P.Thành Công khẳng định, từ ngày 15.9.2022, các lực lượng gồm: công an phường, bảo vệ dân phố, đoàn thể… đã thường xuyên nhắc nhở, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cơ sở. Công an phường đã thông báo, lắp rào chắn để cảnh báo cho khách hàng, người dân không đi hát karaoke tại cơ sở này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh quán karaoke Ngân Hà hoạt động “chui”, còn cung cấp dịch vụ khiêu dâm, UBND P.Thành Công đã làm việc với chủ cơ sở xác minh nội dung vi phạm, lập biên bản hành chính và yêu cầu chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động; nghiêm cấm các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội.

Đáng chú ý, UBND P.Thành Công cho rằng, lợi dụng thời điểm đêm khuya, khi một số khách hàng có nhu cầu, cố tình phớt lờ cảnh báo của cơ quan chức năng, cơ sở karaoke Ngân Hà đã lén lút hoạt động "chui", cố tình không chấp hành quy định.





Tuy nhiên, trên thực tế, chiều ngày 3.1, giữa “thanh thiên bạch nhật”, với sự chỉ dẫn của Kiên (tên nhân vật đã thay đổi), PV Báo Thanh Niên dễ dàng di chuyển tới quán karaoke Ngân Hà. Theo lời nam nhân viên ở quán karaoke Ngân Hà, thời gian gần đây, cơ sở này được “thả lỏng hơn một chút” dù đang giăng cả lớp barie bên ngoài.

“Bây giờ thì vẫn “chui” (quán hoạt động “chui” - PV) anh ạ. Cái này một phần ở bên trên. Còn nhà mình đến đây, vào được trong này hát rồi thì các anh hát thoải mái, chẳng bao giờ sợ gì cả. Kể cả công an có đến thì quán em xử lý hết rồi. Khách không bao giờ bị phạt hay bị làm sao cả”, nhân viên này tuyên bố.

Suốt quãng thời gian vào vai “thượng đế” để ghi nhận quá trình múa khiêu dâm tại tầng 4, nhóm PV Báo Thanh Niên không gặp bất cứ sự kiểm tra nào từ cơ quan chức năng. Khi thấy cuộc vui thăng hoa, cao trào, 2 nữ nhân viên đang múa khiêu dâm do Kiên dẫn đến còn chủ động muốn cởi quần áo của khách hàng rồi gạ gẫm dùng dịch vụ “sung sướng” với giá 2 triệu đồng/lần. Đặc biệt, nếu khách có nhu cầu mua dâm thì 4 triệu đồng/lần, được tổ chức ở khách sạn…

Khi tính tiền dịch vụ, viện lý do không mang theo đủ tiền mặt, nhóm PV được nhân viên đọc số tài khoản ngân hàng đứng tên người hưởng thụ là D.T.T và số tiền cần thanh toán cho buổi thác loạn này là 10 triệu đồng.

Theo một lãnh đạo Công an Q.Ba Đình, việc kiểm tra, giám sát sự chấp hành yêu cầu tạm đình chỉ đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke được giao cho công an phường, UBND phường.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 15.1, ông Ngô Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND P.Thành Công, phân bua do muốn sớm có văn bản phúc đáp nên trong báo cáo đã soạn thảo nội dung thể hiện chủ cơ sở karaoke Ngân Hà lợi dụng thời điểm đêm khuya để lén lút hoạt động; phường không có ý thoái thác, né tránh trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc này.

“Tôi là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chính. Hiện, chúng tôi đã cử lực lượng trực chốt tại quán. Giá như chúng tôi biết, bắt quả tang được vi phạm này là điều tuyệt vời nhất”, ông Lâm nói và khuyến cáo người dân không cố sử dụng dịch vụ tại các quán karaoke không đảm bảo PCCC trên địa bàn.