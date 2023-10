Vụ thai nhi 34 tuần tuổi tử vong ở Bạc Liêu: Do thai chết lưu

Thai nhi chết lưu do tiểu đường thai kỳ

Ngày 21.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu vừa gửi thông báo kết luận giám định cho anh T.Q.H (37 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu) người tố giác vụ thai nhi 34 tuần tuổi, con của vợ chồng anh, tử vong ở Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Thanh Vũ Medic Bạc Liêu.

Căn cứ bản kết luận giám định tử thi ngày 18.10 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đối với thai nhi là bé trai 34 tuần tuổi (con của vợ chồng anh H. và chị N.C.T, 31 tuổi) tử vong ngày 22.8 tại BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu, thông báo cho anh H. nhiều nội dung cụ thể.

Theo thông báo, kết quả giám định cho thấy tử thi là bé trai, còn dây rốn, các bộ phận trên cơ thể phát triển đầy đủ, không ghi nhận thương tích; da, niêm có màu tím đen, não và các tạng sung huyết, trong buồng tim có máu đông... Theo kết quả xét nghiệm mô bệnh học, cấu trúc phổi chưa trưởng thành với hình ảnh các dãy mô đệm sắp xếp thành mảng mật độ dày đặc, lòng các phế nang co xẹp... Kết luận nguyên nhân bé trai 34 tuần tuổi tử vong là do chết lưu, không tìm thấy độc chất, khả năng tử vong do biến chứng của đái tháo đường thai kỳ.

Sản phụ N.C.T khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu C.T.V

Tố giác bệnh viện tắc trách khiến thai nhi tử vong

Trước đó, anh H. bức xúc phản ánh với báo chí về việc BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tắc trách, khiến thai nhi 34 tuần tuổi, là con vợ chồng anh, tử vong. Theo anh H., khoảng 21 giờ ngày 21.8, anh đưa vợ, đang mang thai khoảng 34 tuần tuổi đến BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu kiểm tra sức khỏe. Lúc này, chị T. nôn ói và được bác sĩ đo huyết áp, siêu âm thai nhi, tim; kết quả, mẹ và thai nhi khỏe mạnh.



Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị T. được chuyển lên khoa Sản nghỉ ngơi. Từ 23 giờ ngày 21.8 đến 1 giờ ngày 22.8, chị T. có biểu hiện nôn ói nhưng không có bác sĩ, điều dưỡng đến thăm khám, chăm sóc. Sau đó, anh H. báo cho điều dưỡng về tình hình sức khỏe của vợ anh. Khoảng 5 phút sau, điều dưỡng đến đo huyết áp và cho uống thuốc canxi sủi mà không báo cho bác sĩ trực.

Từ 1 - 3 giờ ngày 22.8, vợ anh H. tiếp tục ói nên bác sĩ cho truyền nước, thở ô xy. Sau đó, đưa chị T. đi siêu âm, kết quả siêu âm không có tim thai. Bác sĩ trực đề nghị chuyển chị T. về khoa Sản, mời bác sĩ gây mê kiểm tra. Tại đây, bác sĩ đề nghị anh H. ký vào hồ sơ xác nhận để phẫu thuật và thông báo tim thai không còn, không xác định được nguyên nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong. Theo bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến thai nhi tử vong là người mẹ có lượng đường cao trên 500 và không giải thích gì thêm.

Bức xúc trước sự việc trên, anh H. đề nghị Công an TP.Bạc Liêu vào cuộc khám nghiệm tử thi, để điều tra, làm rõ nguyên nhân thai nhi tử vong. Sau sự việc, Ban giám đốc BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu đã tạm đình chỉ kíp trực để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng; đồng thời hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự cho cháu bé.