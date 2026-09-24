Vụ thảm án 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai dự kiến xét xử đầu tháng 10

Liên quan vụ thảm án ở Đồng Nai, Viện KSND thành phố Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) về 2 tội "giết người" và "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị can Nguyễn Đức Anh ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Theo Viện KSND thành phố Đồng Nai, đây là vụ án được liên ngành công an - viện kiểm sát - tòa án thống nhất chọn làm án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Dự kiến, TAND thành phố Đồng Nai sẽ đưa vụ án ra xét xử vào đầu tháng 10.2026.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai) nhưng vào tháng 7.2026 thì chị Đ.T.P.A chủ động chia tay.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2.9, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, Nguyễn Đức Anh nói dối nhờ anh Nguyễn Minh Nhật chở đến ấp Bùi Chu (xã Bình Minh) để đòi số tiền 5 triệu đồng.

Trước khi đi, Nguyễn Đức Anh bảo người bạn chở về phòng trọ lấy đồ (không nói rõ đồ gì). Tại đây, Nguyễn Đức Anh lấy 1 cây kiếm Nhật và 1 con dao Thái Lan giấu trong người.

Theo chỉ dẫn của Nguyễn Đức Anh, người bạn chạy tới nhà chị Đ.T.P.A và chạy quanh nhà khoảng 3 lần để Đức Anh quan sát, tìm cách vào nhà giết chị Đ.T.P.A.

Lúc này, ông Đ.V.R (ba chị Đ.T.P.A) đi làm về, Đức Anh nói với anh Nhật: "Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao". Anh Nhật liền can ngăn và chở Đức Anh về nhà rồi anh Nhật đi về.

Cơ quan tố tụng tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án ẢNH: VIỆN KSND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Đến khoảng 0 giờ ngày 3.9, Nguyễn Đức Anh một mình đi xe máy quay lại nhà người yêu cũ. Tại đây, Nguyễn Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong, thì bị ông Đ.V.R phát hiện.

Không vào được nhà người yêu cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà của anh N.V.Q (40 tuổi, nằm sát vách) rồi mở cửa tầng 2 (không khóa) đột nhập vào nhà đi xuống cầu thang.

Lúc đi xuống tầng trệt, Nguyễn Đức Anh gặp anh N.V.Q. Anh N.V.Q hỏi "ai vậy" nhưng Nguyễn Đức Anh không trả lời và lao vào tấn công.

Anh N.V.Q bỏ chạy xuống bếp và cầm một con dao (loại chặt xương) để chống trả nhưng bị rớt dao. Nguyễn Đức Anh nhặt lấy và đuổi chém.

Vợ anh N.V.Q là chị H.T.M (36 tuổi) lúc này cũng thức dậy, chạy ra mở cửa cổng kêu cứu rồi quay vào nhà hỗ trợ.

Bị can Nguyễn Đức Anh được đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra ẢNH: VIỆN KSND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trong lúc đuổi chém anh N.V.Q, Nguyễn Đức Anh đâm chị H.T.M khiến chị tử vong. Sau đó, hắn tiếp tục đuổi anh N.V.Q chạy ra đường, chém anh gục ngã.

Nghĩ anh N.V.Q đã chết, Nguyễn Đức Anh quay lại nhà với mục đích tìm những người còn lại trong nhà anh N.V.Q để giết bịt đầu mối. Nguyễn Đức Anh đã dùng dao sát hại cả 2 cháu là N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi) đang nằm ngủ.

Hậu quả, 3 mẹ con chị H.T.M tử vong tại chỗ. Người chồng là anh N.V.Q được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên đã được cứu sống, hiện đang phục hồi sức khỏe.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường bắt giữ Nguyễn Đức Anh.

Tại cơ quan điều khai, Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với các nạn nhân.