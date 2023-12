Vụ thảm án 3 người tử vong ở Cà Mau: Khen thưởng tập thể, cá nhân phá án

Ngày 8.12, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đã công bố quyết định tặng bằng khen, tiền thưởng của UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ thảm án 3 người tử vong, xảy ra tại xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, Cà Mau.



Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc khám phá nhanh vụ thảm án 3 người tử vong CACC

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen đột xuất cho tập thể Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân (thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau) và 3 cá nhân, gồm: trung tá Tiêu Văn Hài, Phó công an H.Cái Nước; đại úy Hồ Tâm Trung Hiếu và đại úy Hồ Phước Lĩnh (cán bộ Phòng CSHS). Đồng thời, trao thưởng 40 triệu đồng cho Phòng CSHS.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng giấy khen đột xuất cho tập thể Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an H.Cái Nước và 2 cá nhân là Trưởng công an xã Thạnh Phú, H.Cái Nước và 1 cán bộ thuộc Phòng Tham mưu.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 4.12, con gái ông P.V.S (69 tuổi, ngụ ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước, Cà Mau) là P.T.V (37 tuổi, TP.Cà Mau) về nhà cha mẹ. Đến nơi, thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi, linh tính có chuyện chẳng lành, chị V. báo với hàng xóm và chính quyền địa phương.

Khi chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông S. tử vong trong phòng ngủ, chị P.L.K (con ông S.) tử vong tại phòng ngủ của mình, còn thi thể bà T.T.G (68 tuổi, vợ ông S.) được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50 m.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Ban giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo Phòng CSHS vào cuộc truy bắt nghi phạm. Qua rà soát, xác minh, sàng lọc nhanh, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau phối hợp công an địa phương xác định nghi phạm vụ thảm án là Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ Tân Phong, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) nên triển khai lực lượng truy bắt.

Đến 17 giờ ngày 4.12, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Khoa chạy xe máy (xe của gia đình ông S.) trên QL1. Ngay lập tức, 2 chiến sĩ CSHS bám theo và báo lực lượng hỗ trợ vây bắt.

Tại cơ quan công an, Khoa thừa nhận hành vi giết người. Khoa và chị K. sống chung như vợ chồng từ tháng 11.2019 đến nay. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị K. đang mang thai 8 tháng.