Vụ thầy giáo bị hành hung ở Bình Thuận: Phải đảm bảo an ninh cho môi trường giáo dục

Vụ côn đồ tấn công thầy giáo Nguyễn Đình Thiều, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân (Bình Thuận) chỉ vì thầy giáo này cùng đồng nghiệp mời học sinh lên phòng quản sinh để giáo dục về việc tương tác với các tài khoản mạng xã hội, đưa hình ảnh thầy giáo và học sinh gắn với những vấn đề thiếu văn hóa, xuyên tạc, đã để lại dư luận không tốt tại địa phương mấy ngày qua.



Sáng 19.10, Bí thư Huyện ủy H.Hàm Tân Nguyễn Tấn Lê cùng Trưởng Công an huyện đã đến thăm Trường THPT Hàm Tân và làm việc với ban giám hiệu nhà trường.

Bí thư Huyện ủy Hàm Tân đã động viên đội ngũ các thầy cô giáo, chia sẻ với nhà trường về những tâm tư, lo lắng sau vụ việc thầy Thiều bị côn đồ tấn công khi giải quyết các công việc giáo dục học sinh trong nội bộ nhà trường. Bí thư Huyện ủy cũng cho biết, đã chỉ đạo Công an H.Hàm Tân khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi côn đồ tấn công thầy giáo Thiều theo đúng quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trong đó có môi trường giáo dục tại địa phương.

Cần phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho môi trường giáo dục ở Bình Thuận Q.H

Còn trong ngày 18.10, Trường THPT Hàm Tân cũng đã có văn bản gửi Công an H.Hàm Tân và Công an TT.Tân Nghĩa (H.Hàm Tân), đề nghị tăng cường các biện pháp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực xung quanh nhà trường. Đồng thời, nhà trường đề nghị công an tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho thầy cô giáo, học sinh, nhất là nơi cư trú của các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường.

Cùng với đó, UBND H.Hàm Tân cũng có văn bản gửi Trường THPT Hàm Tân, yêu cầu nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền đến đội ngũ giáo viên, học sinh về tầm quan trọng, cũng như trách nhiệm trong công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội để phục vụ cho môi trường dạy và học.

Đồng thời, thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin về an ninh trật tự tại nhà trường để UBND huyện biết và chỉ đạo kịp thời.

Về thông tin sức khỏe của thầy Nguyễn Đình Thiều, theo tin từ gia đình thì sáng nay các bác sĩ đã tiến hành ca mổ tạo sống mũi (bị gãy) cho bệnh nhân.

Bị can Lường Đình Luân được xác định là người hành hung thầy giáo Thiều đã bị khởi tố, bắt giam Q.H

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 14.10, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, phụ huynh có con học lớp 11A2 của Trường THPT Hàm Tân, cùng một số người lạ đã cho rằng việc nhà trường mời con mình lên phòng quản sinh để "xét hỏi" là không đúng nên tìm đến nhà thầy Thiều gây sự.

Hậu quả, thầy Thiều bị Lường Đình Luân (đã bị khởi tố, bắt tạm giam), người đi cùng xe với ông Ẩn đã lao vào tấn công, khiến thầy Thiều bất tỉnh nhân sự, gãy sống mũi, dập mắt với thương tật được pháp y xác định từ 13% đến 16% trên cơ thể. Vụ việc thầy giáo Nguyễn Đình Thiều bị côn đồ tấn công trọng thương là vụ việc nghiêm trọng, hy hữu, chưa từng xảy ra tại ngành giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh, Giám đốc Sở GD -ĐT Bình Thuận Nguyễn Thị Toàn Thắng đều có công văn yêu cầu cơ quan công an điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hung thủ hành hung thầy giáo Nguyễn Đình Thiều.

"Lúc này đội ngũ giáo viên ít nhiều bị tác động tâm lý sau vụ việc thầy Thiều bị tấn công. Thầy phó hiệu trưởng, chỉ vì giải quyết công việc bình thường, mời học sinh lên để giáo dục cùng với giáo viên chủ nhiệm mà còn bị đánh như vậy thì chúng tôi, những người trực tiếp giảng dạy không tránh khỏi những hoang mang, lo lắng khi áp dụng các biện pháp giáo dục học sinh. Đề nghị các cấp cần có biện pháp không chỉ an ninh trật tự cho nhà giáo, mà còn phải xử lý nghiêm minh hành vi côn đồ, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người thầy"- một giáo viên ở Hàm Tân lo lắng chia sẻ.