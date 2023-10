Vụ đánh thầy giáo ở Bình Thuận: Có xử lý hình sự phụ huynh được không?

Theo tường thuật của Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, trước khi xảy ra vụ việc nhóm người đến nhà tấn công thầy Nguyễn Đình Thiều, Hiệu phó Trường THPT Hàm Tân thì ông Nguyễn Ngọc Ẩn (phụ huynh có con học lớp 11A2) đã đến tận nhà thầy Trị (Hiệu trưởng) để phản ứng với lời lẽ rất manh động.



Ông Ẩn cho rằng, thầy Thiều, thầy Trọng (Bí thư Đoàn trường) và cô Lành (giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2) mời con trai mình lên phòng quản sinh để "xét hỏi" về việc tương tác các tài khoản gán ghép hình ảnh thầy, cô và học sinh của nhà trường (hôm 13.10) là vi phạm quyền học sinh.

Thầy hiệu trưởng đã khuyên giải nhưng phụ huynh bất chấp

Ngay tại nhà thầy Trị, với vai trò là hiệu trưởng, thầy Trị đã khuyên giải ông Ẩn: "Anh cứ về nhà, thứ hai mời anh lên trường làm việc, chuyện đâu còn có đó anh cứ bình tĩnh". Tuy nhiên, vị phụ huynh tỏ ra rất bức xúc, nói những lời lẽ rất nặng nề và quyết đi tìm thầy Thiều, thầy Trọng để làm cho ra lẽ...

"Tưởng là anh ấy về nhà, nhưng một lát sau tôi nghe thầy Thiều gọi lại nói anh Ẩn đến nhà rồi cùng những người khác xúc phạm, nên đã lẩn tránh. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau thì người nhà thầy Thiều gọi cho tôi báo tin thầy bị đánh đến bất tỉnh, đang chở đi cấp cứu nên tôi vội chạy đến bệnh viện….", thầy Trị kể.

Theo lời thầy Nguyễn Đình Thiều kể lại, lần đầu ông Ẩn và 3 người nữa đi xe bán tải tới nhà, vào sân chửi bới om sòm nhưng thầy không mở cửa và ra sau gọi điện báo công an, đồng thời báo cho hiệu trưởng.

Sau đó, ông Ẩn và nhóm người lên ô tô rời đi khoảng 20 phút và quay lại lần 2, chửi bới la ó tiếp. "Lần này tôi thấy vậy mới nói mấy ông nói chuyện đàng hoàng thì tôi mới nói. Sau đó tôi mở cửa nói vợ lấy nước uống, tôi lấy ghế ra cho họ ngồi. Lúc đó, một người (sau này mới biết là bị can Lường Đình Luân) bất ngờ lao vào đánh tôi ngã xuống nền nhà".

Phụ huynh liên đới ở mức nào?

Như vậy, việc bị can Lường Đình Luân (đã bị khởi tố, bắt giam) đánh trọng thương thầy Nguyễn Đình Thiều có quan hệ nhân - quả và logic với những bức xúc của phụ huynh thì có thể xử lý hình sự phụ huynh được không?

Theo luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai), phải tùy thuộc vào lời khai của bị cáo Lường Đình Luân để cơ quan điều tra có cơ sở xử lý theo quy định pháp luật. "Nếu vị phụ huynh đi cùng bị can có ý định đánh thầy giáo, hoặc lúc gặp thầy giáo cùng bị can, phụ huynh đã xúi giục, kích động, hay đồng ý, thống nhất ý chí với bị can là tấn công thầy giáo đến trọng thương thì phụ huynh này sẽ cùng phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm", luật sư Quân phân tích.

Luật sư Quân nói thêm: "Trường hợp hành vi tấn công thầy giáo là bộc phát, chỉ là ý chí của riêng bị can Luân, mà không phải ý chí của vị phụ huynh thì phụ huynh sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự cùng với bị cáo. Việc này phải dựa vào kết quả điều tra do cơ quan điều tra quyết định".