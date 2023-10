Vụ thầy hiệu phó bị đánh ở Bình Thuận: Khởi tố vụ án, bắt giam bị can

Đại tá Đinh Kim Lập, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sáng nay 18.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lường Đình Luân để điều tra theo quy định pháp luật.



Cũng theo đại tá Đinh Kim Lập, vụ án này sẽ là vụ án điểm mà công an địa phương điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Công an H.Hàm Tân cùng các bác sĩ pháp y vào bệnh viện để giám định thương tật thầy Nguyễn Đình Thiều, do vụ án gây bức xúc dư luận xã hội.

Bị can Lường Đình Luân CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ việc thầy Nguyễn Đình Thiều (Phó hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, Bình Thuận) bị tấn công tại nhà dẫn đến trọng thương nghiêm trọng đang được dư luận đặc biệt quan tâm và có ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây lo lắng cho đội ngũ nhà giáo.

Do đó, tối qua 17.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và lực lượng pháp y Bình Thuận đã vào bệnh viện ở TP.HCM nơi thầy Thiều đang điều trị để thông báo quyết định giám định pháp y thương tích người bị hại, làm cơ sở để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị can Lường Đình Luân đi cùng phụ huynh có con học Trường THPT Hàm Tân đến tận nhà thầy Thiều tấn công khiến thầy bị thương tích CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả ban đầu của cơ quan pháp y, thầy Nguyễn Đình Thiều bị gãy xương chính mũi, chấn thương sưng nề vùng mũi, vách ngăn mũi, chấn thương sưng nề bầm tím mắt trái, xuất huyết kết mạc mắt trái, gãy thành trong hốc mắt trái, xuất huyết bầm tím mặt trong mi trên, mi dưới mắt trái, chấn thương sưng nề hàm trên bên trái, mẻ răng, đang được điều trị tại bệnh viện. Căn cứ Thông tư 22 của Bộ Y tế ngày 28.8.2019, xác định tạm thời tỷ lệ tổn thương của thầy Nguyễn Đình Thiều từ 13% - 16%.

Trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, thầy Nguyễn Đình Thiều cho biết tối qua ông đã ký vào đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đã cố ý xâm phạm thân thể mình và đưa cho đại diện cơ quan điều tra ngay tại bệnh viện.