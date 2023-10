Bình Thuận: Nghi phạm đánh trọng thương thầy hiệu phó trường THPT Hàm Tân ra đầu thú

Chiều 17.10, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, nghi phạm tấn công thầy giáo Nguyễn Đình Thiều (42 tuổi, Hiệu phó Trường THPT Hàm Tân, Bình Thuận) đã đến Công an H.Hàm Tân đầu thú vào trưa cùng ngày.

Công an xác định Lường Đình Luân (27 tuổi, trú xã Hàm Phú, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), người đi cùng xe ô tô bán tải với ông Nguyễn Ngọc Ẩn (phụ huynh học sinh lớp 11A2 Trường THPT Hàm Tân) đến nhà riêng của thầy Thiều, sau đó lao vào tấn công thầy Thiều khiến thầy hôn mê. Thầy Thiều được xác định gãy sống mũi, dập mí mắt trái, đang cấp cứu, điều trị tại TP.HCM.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an xác định được nơi lẩn trốn của Luân, vận động nghi phạm này đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân đã tiến hành các thủ tục điều tra đối với Luân, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm Lường Đình Luân Q.H

Sáng 17.10, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, Sở GD-ĐT và UBND H.Hàm Tân điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời tổ chức thăm hỏi gia đình thầy Thiều, có giải pháp phù hợp nhằm ổn định tình hình và không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường.



Trước đó, sau khi nhận báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân, Sở GD-ĐT Bình Thuận có văn bản yêu cầu các đoàn thể và nhà trường khẩn trương chăm lo cho tính mạng, sức khỏe của thầy Nguyễn Đình Thiều; đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi hành hung thầy giáo. Sở GD-ĐT khẳng định, vụ việc trên đã gây hoang mang, bức xúc dư luận và gây lo lắng cho thầy và trò của Trường THPT Hàm Tân.

Không thể chấp nhận hành vi côn đồ

Sáng 17.10, trao đổi với PV Thanh Niên, thầy Nguyễn Văn Trị, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân vẫn chưa hết bàng hoàng khi thuật lại chuyện đồng nghiệp bị tấn công.

Thầy Trị cho biết: "Trước đó (ngày 13.10), thầy Thiều và thầy Phạm Quốc Trọng (Bí thư Đoàn), quản sinh của nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm có mời em N.H.G.H (học sinh lớp 11A2) lên phòng để hỏi về quá trình em này tương tác với các tài khoản mạng xã hội, đưa hình ảnh thầy giáo và học sinh gắn với những vấn đề thiếu văn hóa, xuyên tạc. Mục đích là để giáo dục các em tránh xa những cái xấu trên mạng, tập trung vào việc học hành".

Thầy Nguyễn Văn Trị, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Tân (trái) trao đổi với PV Thanh Niên sáng 17.10 D.T





Sau buổi làm việc với em H., trưa hôm sau (14.10), ông Ẩn đi xe bán tải chở một số người đến nhà thầy Thiều, nhưng không gặp nên bỏ đi, sau đó quay lại đánh trọng thương thầy Thiều phải nhập viện.



Cũng theo thầy Trị, ngày 16.10, nhà trường có mời ông Nguyễn Ngọc Ẩn đến nhà trường. "Khi làm việc với nhà trường, có chứng kiến của các tổ chức như công đoàn, hội phụ huynh, đoàn thanh niên… phụ huynh này thừa nhận cái sai của mình", thầy Trị nói thêm.

Theo thầy Trị, vụ việc của ông Ẩn đã đi quá giới hạn, không chỉ gây đau đớn về thể xác cho thầy hiệu phó Nguyễn Đình Thiều, mà còn để lại nỗi đau về tinh thần. "Hiện nay tâm lý các thầy giáo trong nhà trường xuất hiện sự hoang mang, lo lắng, thậm chí đã có kế hoạch mời một số học sinh vi phạm quy chế của nhà trường lên làm việc (trong đó có người con của ông Ẩn đang học lớp 10)… nhưng phải hủy bỏ vì sợ gặp phải tình trạng tương tự", thầy Trị kể.

Trường THPT Hàm Tân Q.H

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên vì sao sau 2 ngày xảy ra vụ việc, nhà trường mới có báo cáo chính thức cho cơ quan chức năng, thầy Nguyễn Văn Trị cho biết: "Ngay sau khi nghe người nhà thầy Thiều báo là thầy bị tấn công đến ngất xỉu, tôi đã gọi điện cho một cán bộ có trách nhiệm, nhưng người này không nghe máy. Sau đó, tôi đã gọi điện trực tiếp báo cho Công an huyện, báo cáo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh...", thầy Trị nói.

Thầy giáo Võ Tiến Chương, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Hàm Tân cho biết, ngay sau khi nghe tin thầy Thiều bị tấn công, các thầy cô trong trường rất bức xúc và xót xa. "Nhà trường đã cùng ban giám hiệu vào bệnh viện ở TP.HCM thăm thầy Thiều, hiện thầy đã tỉnh táo, nhưng còn rất đau, đang được điều trị tích cực. Hành vi tấn công thầy Thiều là vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chúng tôi mong muốn công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để đội ngũ giáo viên an tâm công việc dạy học của mình", thầy Chương nói.