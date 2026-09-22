Vụ 'thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô: Công an vào cuộc

Liên quan vụ việc "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TP.HCM xôn xao mạng xã hội, lực lượng chức năng đã mời những người liên quan lên làm rõ.

Lực lượng chức năng mời những người liên quan lên làm rõ ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Trước đó, ngày 20.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 4 người hóa trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Kýgồm Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng.

Trong đó, người đóng vai Đường Tăng mặc áo cà sa, cưỡi ngựa trắng (Bạch Long Mã), tay cầm tích trượng; phía trước là "Tôn Ngộ Không" cầm gậy như ý dẫn đường; "Trư Bát Giới" đi bên cạnh giữ dây cương ngựa; còn "Sa Tăng" gánh hành lý đi phía sau.

Nhóm người này (thầy trò Đường Tăng) đi bộ và cưỡi ngựa sát dải phân cách bê tông bên trong làn đường dành riêng cho xe cơ giới. Vụ việc xảy ra trên đường Phan Văn Khải (đoạn qua địa bàn xã Tân An Hội, TP.HCM).

Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đây là trò dàn dựng, "quay clip câu view". Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng, đây thực chất là hoạt động đưa linh cữu theo tâm nguyện của người đã mất, được gia đình và dịch vụ mai táng phối hợp thực hiện.

Sự việc xảy ra trên trục đường có mật độ phương tiện cơ giới lưu thông dày đặc. Hình ảnh đoàn người cùng súc vật di chuyển sát dải phân cách bê tông đã khiến nhiều tài xế xe tải nặng, xe đầu kéo, ô tô đánh lái chuyển làn để né tránh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Việc tôn trọng ý nguyện của người đã khuất là điều đáng kính, tấm lòng hiếu thảo của gia quyến là đáng trân trọng và sự đồng hành của đơn vị mai táng xuất phát từ mong muốn trọn vẹn nghĩa tình.

Dẫu vậy, việc đưa cả đoàn người hóa trang cùng ngựa thật di chuyển trực tiếp vào làn đường dành cho ô tô là hành vi vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi tổ chức các nghi thức tâm linh, đám tang hay sự kiện gia đình ngoài đường bộ, người dân cần chủ động chọn lộ trình an toàn, chấp hành đúng các quy định pháp luật hoặc liên hệ chính quyền, lực lượng CSGT để được hướng dẫn, phân luồng hỗ trợ nếu cần thiết, tuyệt đối không vì việc riêng mà gây mất an toàn giao thông chung.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.