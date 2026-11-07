Vụ thịt nhũn, bở tại Trường mầm non Phương Liệt: Đổi đơn vị cung ứng thực phẩm

Nhiều phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt (Hà Nội) đã phát hiện một số miếng thịt lợn sống có biểu hiện mềm nhũn, kém đàn hồi khi kiểm tra thực phẩm đầu vào.

Theo thông tin từ Trang thông tin điện tử phường Phương Liệt (Hà Nội), ngày 6.11, Trường Mầm non Phương Liệt tổ chức bán trú bình thường sau khi địa phương dừng hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm cũ là Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh (Công ty Ngôi Sao Xanh). Phía nhà trường cũng đã lựa chọn nhà cung cấp mới (nhưng không nêu rõ thông tin) và sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vụ thịt nhũn, bở tại Trường mầm non Phương Liệt: Đổi đơn vị cung ứng thực phẩm

Cùng ngày 6.11, đoàn công tác của Sở GD-ĐT Hà Nội trực tiếp kiểm tra một số khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Mầm non Phương Liệt. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại thời điểm làm việc, quy trình được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn; có sự tham gia giám sát của các bên liên quan, trong đó có phụ huynh học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị địa phương và nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các khâu tổ chức bữa ăn, kịp thời phát hiện sơ suất (nếu có) để điều chỉnh. Việc kịp thời thay thế đơn vị cung ứng thực phẩm giúp hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ không bị gián đoạn.

Trước đó, ngày 4.11, đại diện phụ huynh phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường trong quá trình giao nhận thực phẩm tại trường và phản ánh với chính quyền địa phương. Sáng 5.11, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của trường tiếp tục phát hiện thịt lợn do đơn vị cung ứng đưa tới có dấu hiệu bất thường qua quan sát trực quan. Nhà trường không tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến.

Thịt lợn nhũn, bở được phát hiện vào ngày 4.11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH







