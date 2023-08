Vụ thuê cha mẹ giả, lừa nhà chồng: Thuê nhà 9 triệu, lừa đảo 9 tỉ đồng

Theo Công an H.Hòa Vang, ngoài lừa đảo gia đình anh Võ Nguyễn Kha, Đỗ Thị Yến Ly còn có dấu hiệu nghi vấn ở các vụ việc khác, do đó, công an huyện đề nghị những người liên quan, nạn nhân của Đỗ Thị Yến Ly liên hệ thiếu tá Lê Trần Bá Đức (điều tra viên, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, điện thoại 0905.353.194) để cung cấp thông tin.