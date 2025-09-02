Vũ Thùy Linh thăng hoa trong 'Concert quốc gia đặc biệt'

Chương trình nghệ thuật 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tối 1.9 tại Hà Nội được ban tổ chức giới thiệu là "Concert quốc gia đặc biệt".



Khoảnh khắc thăng hoa tại 'Concert quốc gia đặc biệt'

Tại "Concert quốc gia đặc biệt", giọng ca dòng nhạc thính phòng - dân gian đã mang đến màn trình diễn ấn tượng với ca khúc Hát về cây lúa hôm nay. Tác phẩm được thể hiện trong phần liên khúc Em đi giữa biển vàng - Hát về cây lúa hôm nay cùng Đen Vâu và Khánh Chi, trở thành điểm nhấn thú vị của chương trình.



Vũ Thùy Linh thăng hoa với Hát về cây lúa hôm nay trong “Concert quốc gia đặc biệt” Ảnh: NVCC

Với giọng hát giàu cảm xúc và nội lực, Vũ Thùy Linh đã thổi hồn vào từng câu chữ, đem đến giai điệu quen thuộc vang lên vừa trang nghiêm, vừa nồng nàn tình yêu quê hương đất nước. Nữ ca sĩ bày tỏ luôn xem mỗi lần đứng trên sân khấu không chỉ là biểu diễn, mà còn là sứ mệnh cống hiến cho khán giả và Tổ quốc.



“Đây là giây phút thiêng liêng, khiến tôi nghẹn ngào xúc động. Hơn cả một buổi biểu diễn, đây là dấu mốc quý giá trong hành trình làm nghề, giúp tôi thêm trân trọng quê hương, đất nước và tự hào khi được cất tiếng hát vì Tổ quốc”, cô chia sẻ.

Với tâm huyết của một nghệ sĩ, Vũ Thùy Linh cho rằng lòng yêu nước không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà cần bắt đầu từ những hành động giản dị mỗi ngày: giữ gìn môi trường, học tập chăm chỉ, tôn trọng và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chính những hành động nhỏ bé ấy sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng hùng cường.



Cô vinh dự là một trong số các nghệ sĩ Việt Nam tham gia trình diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tối 1.9 Ảnh: NVCC

Vũ Thùy Linh gửi gắm đến thế hệ trẻ thông điệp đầy xúc động: “Chúng ta có thể đi khắp muôn nơi, có thể học hỏi nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng cội nguồn và bản sắc dân tộc luôn là điều không thể thay thế. Ngay cả khi được chọn lại, ở một kiếp sau, tôi vẫn mong được là người Việt Nam để được sống, được cống hiến và được yêu thương trên mảnh đất giàu truyền thống, nghĩa tình này”.



Đặc biệt, Vũ Thùy Linh khẳng định âm nhạc có sức mạnh đặc biệt trong việc nuôi dưỡng tinh thần yêu nước. Những giai điệu về Tổ quốc vừa mang lại niềm tự hào, vừa gắn kết cộng đồng, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về lịch sử, văn hóa và những hy sinh của cha ông.

Sinh năm 1999, Vũ Thùy Linh là giọng ca thính phòng - dân gian trưởng thành từ Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đồng thời có học vị thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy âm nhạc (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương). Cô cũng đang học ngành Quản trị Kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Năm 2024, Vũ Thùy Linh ghi dấu ấn đậm nét với dự án Tơ đồng thánh thót, album kết hợp bốn làn điệu dân gian (Xẩm, Quan họ, Chèo, Chầu văn) với dàn nhạc giao hưởng do nhạc sĩ Lưu Quang Minh chỉ huy. Buổi ra mắt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được đánh giá cao khi đưa âm nhạc dân gian đến gần khán giả trẻ và bạn bè quốc tế. Từ đó, Vũ Thùy Linh liên tục khẳng định bản thân qua nhiều cột mốc, trong đó có biểu diễn mở màn tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo khi đứng chung sân khấu với Henry Lau...

