Vụ trẻ đổ nước vào laptop ở quán: Công an nói về việc cô gái bị kiện

Liên quan đến vụ cô gái ngồi ở quán cà phê bị trẻ nhỏ đổ nước làm hỏng máy tính hôm 11.12, mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin gia đình cháu bé đã đâm đơn kiện cô gái.

Theo nội dung bài đăng chia sẻ, sau khi hai bên thỏa thuận mức bồi thường và giải quyết xong vụ việc thì bất ngờ cô gái bị hỏng laptop được Công an P.Cầu Diễn (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) mời lên làm việc. Nội dung làm việc được cho là bố mẹ cháu bé đã kiện cô gái vì đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Đơn kiện khiến cô gái có nguy cơ không được tốt nghiệp tại trường đại học.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an P.Cầu Diễn đã phủ nhận việc cô gái phải lên phường làm việc. Tuy nhiên do có đơn kiện nên đơn vị đã chuyển lên Phòng cảnh sát hình sự, Công an Q.Nam Từ Liêm.

"Bản chất sự việc là nhỏ, trước đó hai bên đã hòa giải, đền bù xong xuôi với nhau nhưng mỗi người đăng một thông tin khác nhau trên mạng, nên bị 'tấn công'. Gia đình có cháu bé đổ nước làm hỏng máy tính bị quá nhiều người mắng chửi, không chịu được áp lực nên đã đâm đơn kiện cô gái", lãnh đạo Công an P.Cầu Diễn nói.

Trước đó, câu chuyện được chị L.T.H (24 tuổi, ngụ Hà Nội) đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Thực sự khi em chia sẻ câu chuyện này lên, em đã rất bức xúc và bản thân bị thách thức”.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị H. kể tối 11.12 vừa qua, trong lúc đang ngồi làm việc tại một quán cà phê ở Hà Nội thì có một em bé chừng 1 tuổi chạy đến bàn và nghịch phá, sau đó đẩy đổ cốc trà sen vào bàn phím máy tính Macbook.





“Lúc ở quán, chị mẹ của em nhỏ rất lịch sự ra hỏi thăm và xin lỗi bọn em, lúc bọn em đi sấy máy chị ấy còn rất lịch sự đưa cho bọn em số điện thoại và nói em “mang máy đi kiểm tra có vấn đề gì thì liên hệ lại cho chị ấy”. Ngay lúc đó em còn nói với bạn em nghĩ là chị này trách nhiệm, lịch sự. Nhưng đúng là chỉ lịch sự và trách nhiệm khi máy tính của em không sao thôi thì phải”, cô gái thuật lại.

Khi đi kiểm tra laptop và phát hiện máy có dấu hiệu hư hỏng do nước vào nhiều, chị T.H cho biết đã liên hệ lại với gia đình em bé để “rõ ràng mọi việc từ đầu”, tuy nhiên phía gia đình đã phủi bỏ trách nhiệm khiến cô gái vô cùng bức xúc.

Trong bài tố, chị thuật lại lời của người chồng: “Máy em là máy mua cũ hay máy mới? Đã thay sửa bao giờ chưa? Khi em nói là máy em mua mới và chưa từng sửa chữa thì anh ta bảo: Anh không biết máy em mua lại hay mua bóc seal nhưng anh sẽ không chịu trách nhiệm thêm gì ngoài trả tiền sấy máy".

Chúng tôi đã liên lạc với anh K., phụ huynh của cháu nhỏ trong câu chuyện nói trên. Anh cho biết hiện tại gia đình “không muốn chia sẻ gì hơn vì đang muốn để cho cơ quan chức năng làm việc”.