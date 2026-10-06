Vụ trích 12 - 15% tiền phụ cấp: Hoàn trả hơn 92 triệu đồng cho giáo viên

Ngày 6.10, tại cuộc họp báo định kỳ UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện UBND phường Thành Nhất đã thông tin về quá trình xác minh đơn tố cáo của giáo viên Trường tiểu học Ngô Gia Tự liên quan khoản tiền 12-15% phụ cấp dạy học sinh khuyết tật.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, UBND phường Thành Nhất đã thành lập tổ xác minh, làm việc với những cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung.

Giáo viên Trường tiểu học Ngô Gia Tự (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) tố phải trích 12 - 15% tiền phụ cấp dạy học sinh khuyết tật cho nhà trường ẢNH: CTV

Qua kiểm tra, tổ xác minh ghi nhận có tài liệu thể hiện một số giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của giáo viên đến tài khoản của một số cá nhân. Sau đó, các khoản tiền này được chuyển lại cho kế toán nhà trường.

Đại diện UBND phường Thành Nhất thông tin về mục đích và căn cứ của việc chuyển tiền; việc chuyển tiền xuất phát từ sự tự nguyện hay có yêu cầu, ép buộc; quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan vẫn đang được tiếp tục đối chiếu, làm rõ.

Tại thời điểm tổ xác minh làm việc, có 28/29 giáo viên báo cáo đã được hoàn trả tổng cộng hơn 92 triệu đồng. Về thời gian nhận khoản tiền, UBND phường Thành Nhất đang xác định lại.

Vị đại diện cho biết thêm, đây là số liệu tại thời điểm tổ xác minh làm việc, chưa phải kết luận cuối cùng. Theo kế hoạch, UBND phường Thành Nhất sẽ hoàn thành việc giải quyết tố cáo trước ngày 21.10 và ban hành kết luận theo quy định.

Trước đó, giáo viên Trường tiểu học Ngô Gia Tự có đơn tố cáo cho rằng phải trích lại 12 - 15% tiền phụ cấp dạy học sinh khuyết tật cho nhà trường thông qua hình thức chuyển khoản.

Theo lãnh đạo nhà trường, trước đây, khi nhận tiền phụ cấp, một số giáo viên từng gửi quà nhưng lãnh đạo trường không nhận. Các giáo viên sau đó có mua hoa quả để cùng nhau sử dụng trong trường.

Về sau, một số giáo viên trao đổi và thống nhất góp một phần tiền phụ cấp để dành tổ chức liên hoan cho tập thể hoặc sử dụng vào các hoạt động chung khi nhà trường tổ chức đi chơi.

Lãnh đạo Trường tiểu học Ngô Gia Tự cho biết khoản tiền này được các giáo viên góp trong khoảng 3 năm qua nhưng chưa sử dụng.