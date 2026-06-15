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Thời sự Dân sinh

Vụ tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt: Chủ công trình đang khắc phục

Lâm Viên
Lâm Viên
Sau vụ tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt khiến nhiều người bức xúc, chủ công trình đang thực hiện biện pháp khắc phục các hạng mục bị ảnh hưởng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngày 15.6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết ông Đinh Minh Hùng, chủ công trình liên quan vụ phá bờ kè suối ở Đà Lạt, đang thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Vụ tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt: Đơn vị thi công đang khắc phục - Ảnh 1.

Chủ đầu tư đang xây dựng lại bờ kè suối Phạm Hồng Thái bằng bê tông cốt thép theo yêu cầu của cơ quan chức năng

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Đinh Minh Hùng là chủ công trình xây dựng vượt phạm vi được cấp phép, làm ảnh hưởng đến bờ kè suối Phạm Hồng Thái (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng).

Sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt có văn bản yêu cầu khôi phục nguyên trạng công trình, ông Hùng đã tiến hành xây dựng lại hai bên thành bờ kè bằng bê tông cốt thép. Trước đó, kết cấu bờ kè được xây dựng bằng bê tông kết hợp đá chẻ.

Tuy nhiên, đến nay việc khắc phục vẫn chưa hoàn tất. Một số hạng mục liên quan như lan can bảo vệ an toàn và phần gia cố lề đường vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh.

Vụ tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt: Đơn vị thi công đang khắc phục - Ảnh 2.

Một số hạng mục tại khu vực bờ kè suối Phạm Hồng Thái chưa được khắc phục hoàn chỉnh, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 13.5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt đã có văn bản gửi UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đề nghị phối hợp xử lý hành vi xâm hại tài sản nhà nước tại khu vực suối Phạm Hồng Thái.

Theo hồ sơ, ông Đinh Minh Hùng được UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cấp phép xây dựng công trình cầu qua suối với quy mô 5 x 10 m. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành công trình được cấp phép, ông Hùng đã tự ý phá dỡ khoảng 20 m lan can và phần mái kè suối được xây bằng đá kết hợp bê tông cốt thép để thực hiện các hạng mục xây dựng ngoài phạm vi cho phép.

Ngoài ra, hai bên bờ suối giáp đường giao thông cũng bị đào khoét để thi công móng và lắp đặt cốt thép phục vụ các hạng mục phát sinh.

Vụ tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt: Đơn vị thi công đang khắc phục - Ảnh 3.

Chủ công trình tự ý phá dỡ khoảng 20 m bờ kè suối Phạm Hồng Thái, gây lo ngại về nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng đến an toàn khu vực

ẢNH: LÂM VIÊN

Vụ tự ý phá bờ kè suối ở Đà Lạt: Đơn vị thi công đang khắc phục - Ảnh 4.

Hạng mục lan can bảo vệ an toàn tại khu vực bờ kè vẫn chưa được khắc phục hoàn chỉnh

ẢNH: LÂM VIÊN

Cơ quan chức năng nhận định hành vi phá bờ kè suối ở Đà Lạt không chỉ ảnh hưởng đến tài sản nhà nước mà còn tác động tiêu cực đến công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong bối cảnh mùa mưa năm nay đến sớm tại Đà Lạt, việc chậm hoàn thiện các hạng mục khắc phục có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn công trình và khu vực lân cận.

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