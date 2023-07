Vũ Văn Thanh bị treo giò trận CLB Công an Hà Nội gặp đội Bình Định

Trong trận hòa 1-1 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Hà Tĩnh ở lượt trận đầu giai đoạn 2, hậu vệ Vũ Văn Thanh phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Nguyễn Ngọc Châu. Trước đó, cựu sao HAGL đã có tình huống đột nhập vào vòng cấm đội bạn và té ngã. Trọng tài Ngọc Châu có góc quan sát thuận lợi và nhận định rằng Văn Thanh cố tình “câu phạt đền” nên đã cảnh cáo hậu vệ này bằng thẻ vàng.



Với chiếc thẻ vàng từ trọng tài Ngọc Châu, Văn Thanh đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Chính vì vậy, hậu vệ sinh năm 1996 sẽ bị treo giò trong trận đấu tiếp theo, khi CLB Công an Hà Nội đối đầu với CLB Bình Định trên sân Quy Nhơn.

Vũ Văn Thanh là một trong những cầu thủ trụ cột của CLB Công an Hà Nội. Cựu sao HAGL chơi rất xông xáo bên phía hành lang cánh phải. Chính vì vậy, việc vắng mặt hậu vệ 27 tuổi phần nào khiến cho người hâm mộ của đội bóng ngành công an phải lo lắng. Bởi, V-League 2023 đang bước vào giai đoạn quan trọng và CLB Công an Hà Nội cần phải chắt chiu từng điểm số để đua vô địch.

Văn Thanh (áo đỏ) đã đóng góp 3 bàn thắng cho CLB Công an Hà Nội MINH TÚ

Hiện tại, CLB Công an Hà Nội đang xếp đầu bảng với 25 điểm. CLB Hà Nội đang bám đuổi quyết liệt, khi xếp ngay ở vị trí thứ 2 cũng với 25 điểm, nhưng kém hơn đội đầu bảng về hiệu số bàn thắng - bại.

Bên cạnh Văn Thanh, có 7 cầu thủ khác phải nhận án treo giò ở lượt trận thứ 2 giai đoạn 2 V-League 2023. Abdumuminov Jakhongir (CLB Viettel), Nguyễn Văn Hạnh (CLB Hà Tĩnh), Bicou Bissainthe (CLB Hải Phòng), Jairo Rodrigeus (CLB Khánh Hòa), Phạm Xuân Mạnh (SLNA) và Nguyễn Thanh Long (CLB Bình Dương) là những cầu thủ không thể ra sân vì nhận đủ 3 thẻ vàng.