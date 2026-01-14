Vụ xây tường chắn ngang đường ở Nga Sơn: Đồng ý đền bù đất cho dân

Ngày 14.1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cắt 298 m2 đất thuộc mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phía đông QL10 (xã Nga Sơn) để tái định cư cho 3 hộ dân có đất ở bị lấy làm đường giao thông trong vụ việc "xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông".

Vị trí người dân xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông để đòi đất. Sau khi chính quyền ký cam kết giải quyết, người dân đã phá bỏ các tường rào từ ngày 2.12.2025. ẢNH: MINH HẢI

Ông Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, cho biết sau khi UBND tỉnh cho phép cắt đất đền bù cho dân, xã đã ra thông báo thu hồi đất của 3 hộ dân theo thủ tục quy định, niêm yết công khai và tiến tới thực hiện việc cấp đất tái định cư như đã cam kết với người dân.

Vụ 3 hộ dân (gồm: ông Nguyễn Thành Long, bà Trương Thị Tước và bà Mai Thị Phấn, đều ngụ xã Nga Sơn) đòi đất ở sau khi đất bị UBND TT.Nga Sơn cũ (nay là xã Nga Sơn) lấy làm đường giao thông xảy ra nhiều năm qua. Các hộ dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm.

Cuối tháng 4.2025, các hộ dân đã xây dựng 2 bức tường rào (trên vị trí đất được Nhà nước cấp) chắn ngang đường để đòi quyền lợi chính đáng. Kể từ khi các hộ dân xây dựng tường rào và báo chí phản ánh, chính quyền địa phương mới rốt ráo vào cuộc để giải quyết quyền lợi cho người dân.

Ngày 2.12.2025, sau khi chính quyền ký cam kết, người dân đã tháo dỡ các tường rào ẢNH: MINH HẢI

Đến ngày 2.12.2025, UBND xã Nga Sơn và đại diện 3 hộ gia đình đã ký cam kết hẹn thời gian chính quyền thực hiện việc đền bù đất ở cho dân và nghĩa vụ của các hộ dân.

Theo nội dung bản cam kết, chậm nhất đến ngày 31.3.2026, UBND xã Nga Sơn sẽ thực hiện xong việc lập dự án thu hồi đất, bồi thường tái định cư cho người dân. 3 hộ dân khi được bố trí đất phải nộp tiền đất chênh lệch theo giá trị đất quy định giữa các lô đất đã làm đường giao thông với các lô đất mới.

Sau khi cam kết được hai bên đồng ý và ký, ngày 2.12.2025, các hộ dân cũng đã tự giác tháo dỡ các bức tường rào, để chờ nhận lại đất do chính quyền địa phương cấp bù như cam kết...