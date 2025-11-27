Vụ xây dựng tường rào chắn ngang đường ở Nga Sơn: Thanh tra kết luận gì?

Lấy đất ở của dân làm đường nhưng không thu hồi, đền bù

Liên quan đến vụ việc 3 hộ dân ở xã Nga Sơn (Thanh Hóa) xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông, mới đây, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có kết quả kiểm tra vụ việc.

2 bức tường người dân xây dựng (tại vị trí đất ở của người dân) chắn ngang đường giao thông từ cuối tháng 4 đến nay vẫn tồn tại ẢNH: MINH HẢI

Kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa xác định, năm 2021, khi thực hiện xây dựng mặt bằng khu dân cư phía đông QL10 (TT.Nga Sơn cũ, nay là xã Nga Sơn), UBND H.Nga Sơn (khi chưa bỏ cấp huyện) chỉ thu hồi 3,5 ha đất nông nghiệp của người dân để làm mặt bằng, phân lô 154 lô đất ở và hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất; không thu hồi đất ở của hộ gia đình ông Nguyễn Thành Long, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Phương và hộ gia đình bà Trương Thị Tước (3 hộ dân xây dựng tường rào).

Do đó, quy hoạch ban đầu của khu dân cư trên không có đoạn đường (đoạn đang bị 3 hộ dân xây tường rào chắn ngang đường) nối từ khu dân cư đến trục đường liên xã. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án, UBND TT.Nga Sơn khi đó (đơn vị được giao làm đại diện chủ đầu tư dự án) đã "vẽ" thêm đoạn đường nối từ khu dân cư đến tuyến đường liên xã. Đoạn đường này đi qua đất của 3 hộ dân nêu trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, để thi công được đoạn đường, tháng 11.2021, bà Trương Thị Hoài, Chủ tịch UBND TT.Nga Sơn khi đó (hiện là Chủ tịch Hội Nông dân xã Nga Sơn), đã họp thống nhất với người dân và làm biên bản thỏa thuận (biên bản viết tay) lấy 3 lô đất của 3 hộ dân trên làm đường giao thông và đền bù bằng 3 lô đất khác trong mặt bằng khu dân cư phía đông QL10.

Ông Nguyễn Thành Long (một trong 3 hộ dân) bức xúc gửi đơn kiến nghị nhiều năm qua đề nghị cơ quan chức năng giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông ẢNH: MINH HẢI

Tiền chênh lệch định giá đất (giá đất lấy làm đường giao thông và giá đất trong mặt bằng) người dân sẽ nộp vào ngân sách Nhà nước. Thế nhưng, từ năm 2021 đến nay, chính quyền vẫn không cấp đất cho người dân, làm phát sinh khiếu kiện kéo dài và dẫn tới việc người dân bức xúc xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông từ tháng 4.

Không thể "gỡ vướng" theo kiến nghị của Thanh tra

Từ kết quả kiểm tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan "gỡ vướng" bằng cách bố trí một phần dự án khu dân cư làm đất tái định cư. Tuy nhiên, cách này cũng đang rơi vào bế tắc.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, cho biết Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị hướng giải quyết là đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chuyển một phần quỹ đất đấu giá (hiện còn 43 thửa đất chưa đấu giá) để bố trí đất tái định cư cho 3 hộ dân. Tuy nhiên, theo ông Khánh, không thể thực hiện theo cách này được, vì các quy định của pháp luật không cho phép, hơn nữa hạ tầng dự án đã quyết toán.

Các bức tường rào cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường. Đã có người dân gặp tai nạn khi đi xe máy đâm vào tường rào. ẢNH: MINH HẢI

Ông Khánh cho biết, UBND xã Nga Sơn sẽ tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin ý kiến và đề xuất hướng giải quyết là lập dự án tái định cư mới để bố trí đất đền bù cho 3 hộ dân.

Vụ việc trên kéo dài nhiều năm (từ năm 2021), nhiều lần UBND tỉnh Thanh Hóa và Tỉnh ủy Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo UBND H.Nga Sơn (khi chưa bỏ cấp huyện) và UBND xã Nga Sơn tập trung giải quyết dứt điểm, nhưng "đụng đâu vướng đó" và cho đến nay vẫn chưa "chốt" được phương án cuối cùng.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vụ việc 3 hộ dân xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông ở xã Nga Sơn xảy ra từ cuối tháng 4, thu hút sự quan tâm của người dân.

Việc 3 hộ dân xây dựng tường rào trên chính vị trí đất ở của họ, nên dù đã kéo dài gần 7 tháng nay, các bức tường rào vẫn chắn ngang đường. Chính quyền cũng chỉ biết vận động, tuyên truyền, không thể cưỡng ép người dân tháo dỡ.

Ngoài tìm cách đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho người dân, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.