Vụ xây tường rào chắn ngang đường ở Nga Sơn: Xảy ra tai nạn giao thông

Ngày 27.10, ông Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn cho biết, tối 26.10, tại khu vực bức tường rào mà người dân xây chắn ngang đường giao thông trên địa bàn xã này đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khi một người đàn ông (ngụ xã Hồ Vương, Thanh Hóa) chạy xe máy tông phải đống cát dưới chân bức tường rào.

Người đàn ông bị tai nạn tối ngày 26.10 ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ông Nguyễn Thành Long (40 tuổi, ngụ xã Nga Sơn), một trong 3 hộ dân xây bức tường rào chắn ngang đường giao thông (đường giao thông làm trên đất ở của gia đình ông Long và 2 hộ dân khác) cho biết khi bị ngã, vai của người đàn ông bị va đập vào bức tường rào gây chảy máu. Người nhà và người dân sau đó đã có mặt tại hiện trường đưa người đàn ông trên về nhà.

Cũng theo ông Long, đến ngày 27.10 chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết xong vụ việc của gia đình ông cùng 2 gia đình khác bị chính quyền lấy đất ở xây dựng đường giao thông nhưng không thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định. Do đó, 2 bức tường rào mà gia đình ông Long cùng các gia đình khác xây dựng chắn ngang đường giao thông vẫn chưa được tháo dỡ.

Vụ tai nạn trên là vấn đề đáng báo động bởi bức tường rào chắn ngang đường giao thông do gia đình ông Long và 2 hộ khác xây dựng để gây sức ép với chính quyền, đòi lại phần đất ở mà chính quyền đã sử dụng làm đường giao thông khi chưa có quyết định thu hồi đất. Nếu vụ việc không sớm được giải quyết, không chỉ tiếp tục ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ có đất, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, kinh doanh của nhiều người dân khác.

Các bức tường rào chắn ngang đường giao thông tồn tại gần 5 tháng qua ẢNH: MINH HẢI

Mới đây, ngày 24.10, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý gia hạn đến hết ngày 31.10 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phải có báo cáo, tham mưu xử lý vụ việc cho UBND tỉnh Thanh Hóa để tỉnh chỉ đạo, xử lý dứt điểm việc trên.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vụ việc xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông ở xã Nga Sơn xảy ra nhiều tháng qua thu hút sự quan tâm của người dân. Nguyên nhân là do chính quyền địa phương (UBND TT.Nga Sơn cũ) thực hiện không đúng trình tự, quy định, đã lấy 3 lô đất ở của 3 hộ dân từ năm 2021 để làm đường giao thông khi chưa có quyết định thu hồi đất.

Đến cuối tháng 4, quá bức xúc vì nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhưng không được giải quyết dứt điểm, ông Nguyễn Thành Long cùng 2 gia đình khác xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông. Vị trí tường rào xây dựng nằm trên diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

UBND xã Nga Sơn (sau khi bỏ cấp huyện) là đơn vị đang tiếp tục giải quyết vụ việc, và đã đưa ra phương án lấy đất đổi đất cho các hộ dân, tuy nhiên đến nay chưa giải quyết xong.