Vụ xây tường chắn ngang đường ở Nga Sơn: Dự kiến phương án 'đất đổi đất'

Liên quan đến vụ 3 hộ dân ở xã Nga Sơn (Thanh Hóa) xây tường rào chắn ngang đường giao thông vì nhiều năm không được chính quyền giao đất tái định cư, đại diện chính quyền địa phương cho biết sẽ tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Bức xúc vì nhiều năm không được chính quyền đền bù đất ở, 3 hộ dân ở xã Nga Sơn đã xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông. Vị trí tường rào xây trên phần đất ở được các hộ mua qua đấu giá và đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân. ẢNH: MINH HẢI

Lấy đất đổi đất

Ngày 26.9, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, cho biết dự kiến tới đây UBND xã sẽ tổ chức đối thoại với người dân để giải quyết vụ việc người dân xây tường rào chắn ngang đường giao thông, đồng thời đưa ra phương án về việc bố trí đất tái định cư.

"Chúng tôi tổ chức đối thoại để giải quyết 2 vấn đề, đó là tuyên truyền, động viên người dân tự giác tháo dỡ các bức tường chắn ngang đường giao thông để đảm bảo việc đi lại của người dân. Về đất ở cho các hộ dân, chúng tôi dự kiến thực hiện phương án "đất đổi đất" cho 3 hộ dân. Nghĩa là bố trí 3 lô đất ở vị trí khác để đổi cho 3 hộ có đất ở trước đó đã lấy làm đường giao thông. Giá trị các lô đất được định giá theo quy định của Nhà nước, và sẽ có sự chênh lệch về giá. Khi đó, nếu vị trí đất mới có giá trị cao hơn đất cũ thì người dân bù thêm tiền, nếu vị trí mới thấp hơn thì người dân được trả lại tiền", ông Khánh cho hay.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Long (40 tuổi, ngụ xã Nga Sơn), một trong 3 hộ dân có đất ở khu dân cư phía đông QL10 bị lấy để làm đường giao thông, cho biết đến ngày 26.9 các bức tường rào do ông và các gia đình xây dựng (xây dựng trên diện tích đất ở đã được cấp sổ đỏ cho gia đình ông Long và 2 hộ dân khác - phóng viên) chắn ngang đường giao thông vẫn còn nguyên, chưa tháo dỡ.

Ông Long cũng bày tỏ mong muốn thực hiện theo phương án mà UBND TT.Nga Sơn cũ (hiện là UBND xã Nga Sơn sau sắp xếp đơn vị hành chính) đã thỏa thuận với gia đình ông, là chỉ nộp phần chênh lệch hơn 330 triệu đồng để được đền bù lô đất khác ngay tại mặt bằng khu dân cư phía đông QL10. Theo ông Long, nếu phải bù chênh lệch lô đất mới với giá trị lớn thì gia đình sẽ gặp khó khăn về tài chính.

Làm đường trên đất của dân

Vụ việc xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông ở xã Nga Sơn xảy ra nhiều tháng qua thu hút sự quan tâm của người dân. Nguyên nhân là do chính quyền địa phương (UBND TT.Nga Sơn cũ) thực hiện không đúng trình tự, quy định, đã lấy 3 lô đất ở của 3 hộ dân từ năm 2021 để làm đường giao thông khi chưa có quyết định thu hồi đất.

Đến cuối tháng 4, quá bức xúc vì nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhưng không được giải quyết dứt điểm, ông Nguyễn Thành Long cùng 2 gia đình khác xây dựng tường rào chắn ngang đường giao thông. Vị trí tường rào xây dựng nằm trên diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.

Trước đó, năm 2009, hộ ông Nguyễn Thành Long và 2 hộ khác trúng đấu giá quyền sử dụng đất (mỗi hộ 100m2) và đã được UBND H.Nga Sơn cấp sổ đỏ. Đến năm 2021, khi thiết kế xây dựng khu dân cư phía đông QL10, UBND TT.Nga Sơn (chủ đầu tư dự án) quy hoạch đường lên diện tích đất của 3 hộ dân trên.

UBND TT.Nga Sơn sau đó đã thỏa thuận với người dân sẽ bố trí đất cho các hộ tái định cư, mà không thực hiện quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo quy định. Hồi tháng 5 vừa qua, lãnh đạo UBND H.Nga Sơn thừa nhận khi thực hiện quy hoạch và làm đường giao thông trên đất ở của các hộ dân, chính quyền đã làm sai.