Vụ xe cứu thương 16 km thu 5 triệu: Khởi tố lái xe và sinh viên y

Ngày 30.9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Võ Đại Trường Lâm (35 tuổi, trú P.Hạc Thành, Thanh Hóa), lái xe cứu thương, và Lê Trọng Hải Anh (30 tuổi, trú P.Tĩnh Gia, Thanh Hóa), sinh viên Trường cao đẳng Y Thanh Hóa, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can Võ Đại Trường Lâm (trái), và Lê Trọng Hải Anh ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra, ngày 14.8, Nguyễn Công Khánh (29 tuổi, trú P.Hạc Thành), chủ một xe cứu thương, nhận chở ông H.B.Đ từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà tại P.Sầm Sơn, quãng đường khoảng 16 km.

Khánh giao Lâm lái xe đi đón bệnh nhân. Lâm sau đó liên hệ Hải Anh tham gia chuyến xe và đóng giả nhân viên y tế.

Sau khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản gồm 1 triệu đồng tiền vận chuyển, 1 triệu đồng thuê máy thở, 300.000 đồng thuê máy hút đờm và 3 triệu đồng đặt cọc hai thiết bị này. Khoản đặt cọc sẽ được hoàn lại khi gia đình trả thiết bị.

Trong quá trình vận chuyển, Hải Anh mặc áo blouse trắng, tư vấn gia đình mua 7 lọ thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/lọ, tổng cộng 4,2 triệu đồng. Gia đình bệnh nhân đã đồng ý và thanh toán tổng cộng 9,5 triệu đồng cho các khoản trên.

Công an xác định loại thuốc được bán là Adrenaline, có giá thị trường 4.000 đồng/lọ nhưng Lâm và Hải Anh bán với giá 600.000 đồng/lọ.

Theo cơ quan điều tra, Lâm và Hải Anh đã bàn bạc, thống nhất việc thu và phân chia số tiền nhận được. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.