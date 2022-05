Vụ xe Mercedes xoay nhiều vòng tông chết người ở Phan Thiết: Tài xế khai gì?

Ngày 13.5, thượng tá Trần Long Khánh - Trưởng Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, ngay sau khi liên lạc được với tài xế điều khiển chiếc xe tông chết người ở bờ kè vào rạng sáng 12.5, công an đã yêu cầu người này đưa phương tiện, tang vật của vụ tai nạn đến cơ quan công an để đầu thú.

Chiều qua, 12.5, tài xế Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ H.Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) - người lái ô tô xoay nhiều vòng rồi tông chết người ở TP.Phan Thiết đến Công an TP.Phan Thiết để đầu thú. Ngay sau đó, công an đã bàn giao Nam cùng tang vật gây án cho Phòng CSHS (PC02 - Công an Bình Thuận) để phục vụ điều tra theo thẩm quyền.

Theo lời khai ban đầu của Nam tại cơ quan công an, khoảng 1 giờ ngày 12.5, Nam điều khiển ô tô đi đến một quán nhậu ở bờ kè sông Cà Ty (đường Phạm Văn Đồng, TP.Phan Thiết). Khi đến nơi, xe của Nam suýt va chạm với nhóm người đi xe máy, trong đó có Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết) ở ngay đầu đường.

Do thấy chưa xảy ra va chạm nên Nam tiếp tục điều khiển ô tô đi tiếp đến một quán nhậu khác (cách đó khoảng hơn 200 m) cùng bờ kè đường Phạm Văn Đồng.

Khi xe ô tô của Nam vừa tới quán cũng là lúc nhóm người của anh Hà Xuân Hải đi xe máy đến. Nhóm người trên ô tô Mercedes BS 30F - 168.65 vừa mở cửa thì nhóm đi xe máy lao tới dùng tay, mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào tài xế Nam và cả những người đi trong xe. Từ lúc này, vụ xô xát đã được một camera an ninh của người dân ghi lại toàn bộ sự việc.





Diễn biến vụ xô xát càng hỗn loạn hơn, khi những người trong ô tô chạy vào bên trong quán nhậu để lánh nạn nhưng vẫn bị nhóm đi xe máy truy đuổi. Nhóm của Hải lấy cả chai bia, bàn ghế (của quán nhậu) đuổi đánh nhóm trên xe ô tô.

Sau khi thoát thân, tài xế Phạm Văn Nam bước lên xe điều khiển chiếc ô tô lao nhiều vòng, rồi tông vào xe máy, khiến nhóm những người đi xe máy chạy tán loạn. Lúc này Hải vẫn còn cầm chiếc bàn (kim loại) đứng giữa đường. Khi thấy chiếc ô tô lao tới, anh Hải bỏ chạy nhưng bị ngã xuống đường và bị chiếc ô tô do Nam lái lao nhanh, đâm thẳng, cán ngang qua người nạn nhân. Anh Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương nặng.

Sau khi tông anh Hải, Phạm Văn Nam đã điều khiển ô tô chạy thẳng vào TP.HCM lúc rạng sáng 12.5.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ Phạm Văn Nam - tài xế lái ô tô quay nhiều vòng rồi tông chết người tại TP.Phan Thiết (Bình Thuận) và triệu tập nhiều nhân chứng để phục vụ công tác điều tra theo quy định.