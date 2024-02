Vụ xe tải 31 tấn đi qua cầu treo tải trọng 3,5 tấn: Khởi tố tài xế

Liên quan vụ cầu treo Rạch Ráng bắc qua sông Ông Đốc (thuộc H.Trần Văn Thời, Cà Mau) bị hư hỏng, biến dạng lan can vì xe tải 31 tấn đi qua, ngày 3.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tài xế xe tải. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với tài xế Phùng Đăng Phi (31 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) để điều tra về vi phạm an toàn giao thông.

Cùng ngày ông Dương Ngọc Kiệm, Giám đốc Công ty TNHH Liêm Duyên Hải, chủ đầu tư cầu treo cho biết đã sửa chữa cầu xong và đã thông xe phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán.



Thanh lan can cầu bị biến dạng, hư hỏng sau khi xe quá tải đi qua CTV

"Trước mắt, chúng tôi bỏ chi phí sửa chữa cầu hơn 1 tỉ đồng để phục vụ việc đi lại cho người dân và chờ vụ việc đưa ra tòa phán quyết", ông Kiệm cho biết.



Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ 50 ngày 16.10.2023, xe tải BS 76H - 004.16 do tài xế Phùng Đăng Phi điều khiển di chuyển qua cầu Rạch Ráng theo hướng từ bờ bắc sang bờ nam sông Đốc, tại ấp Công Nghiệp, xã Lợi An, H.Trần Văn Thời.



Xe tải này có tải trọng 17,9 tấn, nhưng tải trọng thực tế lúc lưu thông qua cầu là 31 tấn (bao gồm hàng hóa). Trong khi đó, biển báo tải trọng của cầu treo Rạch Ráng là 3,5 tấn dẫn đến cầu hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông qua cầu. Sau sự cố, đơn vị quản lý cầu cho ngưng lưu thông ô tô, chỉ cho xe máy di chuyển qua lại nhằm giảm ùn tắc.

Theo UBND H.Trần Văn Thời, ước thiệt hại theo báo cáo của chủ đầu tư cầu khoảng 5 tỉ đồng.

Liên quan vụ việc, Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời chỉ đạo Ban ATGT huyện xem xét trách nhiệm của Phó trưởng công an huyện, kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện, do trong kiểm tra, chỉ đạo tuần tra, kiểm soát và xử lý đối với xe quá tải trọng chưa chặt chẽ, để xảy ra vụ việc.

Đồng thời, nghiêm khắc phê bình tập thể và Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an H.Trần Văn Thời do trong triển khai thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá tải trọng chưa chặt chẽ, để xảy ra vi phạm nhưng không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời.