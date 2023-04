Vụ xe tải lật vào vách núi ở Phú Yên: Nỗ lực cứu người

Có khả năng xe tải lật do chở quá tải, mất lái

Ông Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị đã huy động các lực lượng của Công an tỉnh và Công an H.Tuy An cùng với Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH để đưa người đi cấp cứu, đưa người gặp nạn tử vong kẹt trong cabin ra ngoài và phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

"Do xe chở quá tải nên xuống đoạn đường cua gấp dẫn đến khả năng mất lái, mất thắng, xe tải lật vào vách núi. Hiện chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân", ông Tuấn nhận định và đưa ra cảnh báo: "Qua đây, chúng tôi cảnh báo các tài xế phải tuân thủ các biển báo đã được cơ quan chức năng lắp đặt vì trước đó trên đoạn đường này, cũng xảy ra tai nạn giao thông làm 2 người chết".