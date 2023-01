Vừa cất nóc dự án lớn tại Thủ Thiêm, Tập đoàn Hòa Bình thắng kiện 368 tỉ

Dự án do Công ty CP Quốc Lộc Phát (thuộc Tập đoàn Sơn Kim) làm chủ đầu tư, cất nóc đúng ngày 23 tháng chạp năm Nhâm Dần (14.1 dương lịch).

Tọa lạc tại khu chức năng số 1, khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM, dự án The Opera Residence - Khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm có quy mô gồm 3 tầng hầm, 5 tầng khối đế và 2 tòa tháp cao 20 tầng.

Đại diện Hòa Bình cho biết, trong suốt quá trình thi công, nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn khi thi công trong giai đoạn đại dịch Covid-19, cùng với đó là những bất lợi của kinh tế nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng.

Trước những khó khăn, thử thách này, Tập đoàn Hòa Bình đã nỗ lực cao độ, tập trung mọi nguồn lực, nâng cao công tác quản lý chất lượng, tăng cường các biện pháp thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đưa dự án The Opera Residence - Khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm cất nóc và đạt hơn 2 triệu giờ lao động an toàn.





Trước đó vào năm 2017, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Tập đoàn Sơn Kim đã đặt nền móng hợp tác đầu tiên tại dự án biệt thự trên không Serenity Sky Villas. Sau thành công của Serenity Sky Villas, Hòa Bình tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ chủ đầu tư giao thi công dự án The Opera Residences - Khu phức hợp Metropole Thủ Thiêm.

Cùng với đó, đại diện Hòa Bình chia sẻ, tập đoàn vừa nhận thông tin từ Hội đồng trọng tài thông qua phán quyết, buộc Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô phải thanh toán cho Hòa Bình tổng số tiền xấp xỉ 368 tỉ đồng của 12 hợp đồng thi công xây dựng công trình thuộc dự án khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (tên thương mại là Cocobay Đà Nẵng) tại Đà Nẵng.