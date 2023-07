Vừa chào đời, đứa bé có lượng nicotine trong máu cao gấp hàng chục lần người lớn

Câu chuyện kỳ lạ này xảy ra ở bang Gujarat (Ấn Độ). Danh tính của sản phụ không được tiết lộ. Cô chuyển dạ và sinh con bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai chào đời nặng 2,4 kg, theo nhật báo The Times of India (Ấn Độ).

Do mẹ nghiện thuốc nên bé trai ở Ấn Độ vừa chào đời đã có hàm lượng nicotine trong máu cao gấp hàng chục lần người trưởng thành MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, đứa trẻ không khóc, tím tái và được chuyển ngay đến khu cấp cứu sơ sinh. Các bác sĩ đã kịp thời can thiệp, đặt máy thở khi bé bắt đầu bị ngừng tim và tụt huyết áp xuống mức nguy hiểm.

Ban đầu, bác sĩ cho rằng đây là trường hợp bị ngạt thở khi vừa sinh. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lại các triệu chứng thì nhận thấy bất thường. Sau một số kiểm tra, bác sĩ phát hiện nồng độ nicotine trong máu bé lên đến 60 ng/ml, cao hơn hàng chục lần so với mức cho phép của người lớn.

Nồng độ nicotine trong cơ thể có thể đo qua mẫu máu, nước tiểu, nước bọt và tóc. Khi xét nghiệm huyết thanh, nồng độ nicotine ở người hút thuốc lá thụ động thường là dưới 1 ng/mL. Nếu hút thuốc thụ động mức độ nặng thì sẽ là 1-10 ng/mL. Những người hút thuốc lá chủ động thì nồng độ nicotine trong máu luôn cao hơn 10 ng/mL, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Do đó, nồng độ nicotine 60 ng/ml trong máu đứa trẻ mới sinh là rất cao, gấp hàng chục lần người hút thuốc lá thụ động. Sau khi kiểm tra bệnh sử, bác sĩ phát hiện nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do mẹ bé là người nghiện thuốc lá lâu năm.

Cô đã bắt đầu hút thuốc từ năm 15 tuổi. Đến khi mang thai, cô vẫn tiếp tục dùng thuốc lá. Cô không chỉ dùng thuốc lá gói mà còn thuốc lá nhai và thuốc lá ở dạng thô chưa đóng gói. Bệnh sử cho thấy cô còn bị hen suyễn.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bé trai đã phục hồi và được cho xuất viện. Các chuyên gia cho biết hút thuốc gây nhiều nguy hại đến sức khỏe. Trong thời kỳ mang thai, thuốc lá không chỉ gây hại cho mẹ mà còn cả thai nhi.

Các hóa chất trong thuốc lá ngấm vào máu mẹ có thể đi vào thai nhi, dẫn đến tổn thương cho mô, đặc biệt là phổi và não. Không chỉ vậy, hút thuốc trong quá trình mang thai còn làm tăng nguy cơ trẻ bị sứt môi, nhẹ cân, sinh non, xảy ra biến chứng cho cả mẹ và con, theo báo The Times of India.