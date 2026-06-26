Vua Charles sẽ không sống ở Cung điện Buckingham, khép lại truyền thống gần 200 năm

Theo Hãng tin AP ngày 26.6, Vua Charles III sẽ tiếp tục sống tại Clarence House, nơi ở lâu năm của ông ở London. Trong khi đó, Cung điện Buckingham sẽ là nơi diễn ra các nghi lễ nhà nước, hoạt động chính thức và tiếp đón quan chức nước ngoài.

Vua Charles III của Anh chào các binh sĩ bên ngoài Cung điện Buckingham tại London ngày 13.6.2026 ẢNH: AP

Dự án cải tạo Cung điện Buckingham bắt đầu từ năm 2017, với tổng chi phí 369 triệu bảng Anh (487 triệu USD), nhằm thay thế hệ thống dây điện, đường ống và sưởi ấm đã cũ. Các quan chức kỳ vọng cung điện vẫn sẽ là nơi ở chính của Vua Anh tại London như truyền thống kể từ khi Nữ hoàng Victoria lên ngôi năm 1837.

Tuy nhiên, cả Vua Charles III và cố Nữ hoàng Elizabeth II đều không ngủ lại Cung điện Buckingham kể từ năm 2019. Nhà vua vẫn sẽ duy trì các phòng riêng tại đây để sử dụng khi cần.

Ông James Chalmers, Thủ quỹ kiêm người quản lý ngân quỹ riêng của nhà vua, nhấn mạnh Buckingham vẫn giữ vai trò trung tâm trong đời sống Hoàng gia Anh. "Đây là và sẽ mãi là trụ sở hoàng gia, viên ngọc quý trong số các công trình kiến trúc quốc gia của chúng ta, với lá cờ của quốc vương tung bay trên mái nhà bất cứ khi nào quốc vương đến London", ông Chalmers nói.

Theo ông, mỗi năm có khoảng 700.000 người đến thăm Cung điện Buckingham và Anh sẽ mở rộng thêm cơ hội tiếp cận công chúng đối với công trình lịch sử này, dù chưa công bố chi tiết.

Ngày 25.6, các quan chức Hoàng gia Anh cũng lần đầu công khai số thuế Vua Charles III đã nộp. Trong năm tài chính 2024 - 2025, nhà vua nộp 12,9 triệu bảng Anh tiền thuế, đưa ông vào nhóm 100 người nộp thuế cao nhất nước Anh.

Theo luật, Vua Anh không bắt buộc phải nộp thuế thu nhập, thuế lợi tức hoặc thuế thừa kế. Tuy nhiên, Vua Charles III đã tự nguyện nộp thuế đối với thu nhập cá nhân, theo Reuters.

Ông Chalmers cho biết ngân sách hoàng gia sẽ lần đầu được cắt giảm trong năm 2027 - 2028, xuống còn 100 triệu bảng Anh và duy trì ở mức này đến năm 2031 - 2032. "Đây không phải là một tấm séc trắng", ông Chalmers nói, đồng thời khẳng định có các cơ chế bảo đảm việc phân bổ ngân sách ở mức phù hợp.

Thái tử William, người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng, cũng nộp 7,76 triệu bảng Anh tiền thuế trong năm tài chính 2024 - 2025.

Việc công khai các khoản thuế và ngân sách diễn ra trong bối cảnh Hoàng gia Anh chịu áp lực ngày càng lớn về minh bạch tài chính, đặc biệt sau những chỉ trích cho rằng Vua Charles III và Thái tử William thu lợi từ các khoản cho thuê liên quan quân đội, dịch vụ y tế và trường học.