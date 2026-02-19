Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Vua Charles của Anh lên tiếng về việc em trai bị bắt

Thụy Miên
Thụy Miên
19/02/2026 20:54 GMT+7

Vua Charles III của Anh hôm 19.2 khẳng định 'luật pháp phải được thực thi' sau vụ cảnh sát Anh bắt em trai là cựu hoàng tử Andrew, người có thể đối mặt mức án tối đa là tù chung thân nếu bị tuyên có tội.

Vua Charles III khẳng định luật pháp phải được thực thi sau vụ em trai bị bắt - Ảnh 1.

Ông Andrew trước khi bị Vua Anh Charles hủy bỏ tước hiệu hoàng tử vì bê bối Epstein hồi tháng 9.2025

ảnh: reuters

Trong phát biểu chính thức, Vua Charles bày tỏ vô cùng quan ngại trước tin tức em trai Andrew Mountbatten-Windsor bị bắt, và những nghi vấn liên quan hành vi sai phạm trong thời gian ông Andrew tại chức, theo Reuters hôm 19.2.

"Kế tiếp sẽ là quy trình đầy đủ, công bằng và đúng đắn, theo đó vấn đề này được xúc tiến điều tra một cách phù hợp và thông qua giới chức có thẩm quyền", Vua Charles nhấn mạnh, thêm rằng "như tôi đã nói trước đây, họ (cơ quan điều tra) nhận được sự ủng hộ và hợp tác hoàn toàn, trọn vẹn từ phía chúng tôi".

"Tôi xin nói rõ: luật pháp phải được thực thi", Vua Charles cho hay, trong khi cho hay sẽ không bình luận gì thêm trong thời gian cuộc điều tra được tiến hành, và toàn thể các thành viên còn lại của Hoàng gia sẽ "tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và phụng sự người dân."

Vài giờ trước khi Vua Anh ra thông báo, ông Andrew đã bị bắt vào sớm ngày 19.2 vì nghi ngờ có hành vi sai phạm trong quá trình tại chức sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm Hồ sơ Epstein.

Ông Andrew bị bắt vào ngày sinh nhật lần thứ 66. Hồi đầu tháng 2, cảnh sát Anh cho biết đang cân nhắc các cáo buộc cho rằng ông Andrew đã chuyển giao tài liệu thương mại mật của chính phủ Anh cho tội phạm ấu dâm Epstein, dựa trên những các hồ sơ mới được chính phủ Mỹ công bố. Việc chuyển giao bị nghi ngờ được thực hiện vào năm 2010, thời điểm ông Andrew là Đặc phái viên về Thương mại và Đầu tư Quốc tế của Anh.

Cuối năm ngoái, Vua Charles đã hủy bỏ các tước hiệu hoàng gia của em trai vì bị nghi ngờ có liên quan đến tỉ phú Mỹ bị kết tội ấu dâm Jeffrey Epstein, người đã chết trong tù và phía Mỹ kết luận là do tự sát.

Cảnh sát Anh hôm 19.2 cũng tiến hành lục soát những địa chỉ có liên quan đến ông Andrew ở Berkshire và Norfolk.

Nếu cuối cùng bị truy tố về tội danh sai phạm trong công vụ, ông Andrew có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân theo luật pháp nước này.

Tin liên quan

BBC: Cảnh sát Anh bắt giữ em trai Vua Charles

BBC: Cảnh sát Anh bắt giữ em trai Vua Charles

Đài BBC TV hôm 19.2 đưa tin cảnh sát Anh đã bắt giữ ông Andrew Mountbatten-Windsor, em trai Vua Charles, vì những hành vi sai phạm khi thi hành công vụ và tuồn hồ sơ mật cho tỉ phú Mỹ bị buộc tội ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ông Andrew mất tước hiệu Hoàng tử Anh

Vương tử Harry và Vương tử Andrew sẽ không có vai trò nào trong lễ đăng cơ Vua Charles

Khám phá thêm chủ đề

Vua Charles ông Andrew Hồ sơ Epstein tù chung thân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận