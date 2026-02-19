Vua Charles của Anh lên tiếng về việc em trai bị bắt

Ông Andrew trước khi bị Vua Anh Charles hủy bỏ tước hiệu hoàng tử vì bê bối Epstein hồi tháng 9.2025 ảnh: reuters

Trong phát biểu chính thức, Vua Charles bày tỏ vô cùng quan ngại trước tin tức em trai Andrew Mountbatten-Windsor bị bắt, và những nghi vấn liên quan hành vi sai phạm trong thời gian ông Andrew tại chức, theo Reuters hôm 19.2.

"Kế tiếp sẽ là quy trình đầy đủ, công bằng và đúng đắn, theo đó vấn đề này được xúc tiến điều tra một cách phù hợp và thông qua giới chức có thẩm quyền", Vua Charles nhấn mạnh, thêm rằng "như tôi đã nói trước đây, họ (cơ quan điều tra) nhận được sự ủng hộ và hợp tác hoàn toàn, trọn vẹn từ phía chúng tôi".

"Tôi xin nói rõ: luật pháp phải được thực thi", Vua Charles cho hay, trong khi cho hay sẽ không bình luận gì thêm trong thời gian cuộc điều tra được tiến hành, và toàn thể các thành viên còn lại của Hoàng gia sẽ "tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và phụng sự người dân."

Vài giờ trước khi Vua Anh ra thông báo, ông Andrew đã bị bắt vào sớm ngày 19.2 vì nghi ngờ có hành vi sai phạm trong quá trình tại chức sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm Hồ sơ Epstein.

Ông Andrew bị bắt vào ngày sinh nhật lần thứ 66. Hồi đầu tháng 2, cảnh sát Anh cho biết đang cân nhắc các cáo buộc cho rằng ông Andrew đã chuyển giao tài liệu thương mại mật của chính phủ Anh cho tội phạm ấu dâm Epstein, dựa trên những các hồ sơ mới được chính phủ Mỹ công bố. Việc chuyển giao bị nghi ngờ được thực hiện vào năm 2010, thời điểm ông Andrew là Đặc phái viên về Thương mại và Đầu tư Quốc tế của Anh.

Cuối năm ngoái, Vua Charles đã hủy bỏ các tước hiệu hoàng gia của em trai vì bị nghi ngờ có liên quan đến tỉ phú Mỹ bị kết tội ấu dâm Jeffrey Epstein, người đã chết trong tù và phía Mỹ kết luận là do tự sát.

Cảnh sát Anh hôm 19.2 cũng tiến hành lục soát những địa chỉ có liên quan đến ông Andrew ở Berkshire và Norfolk.

Nếu cuối cùng bị truy tố về tội danh sai phạm trong công vụ, ông Andrew có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân theo luật pháp nước này.