BBC: Cảnh sát Anh bắt giữ em trai Vua Charles

Ông Andrew, em trai Vua Anh xuất hiện trong một số tấm ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố theo khuôn khổ giải mật hồ sơ Jeffrey Epstein

ảnh: bộ tư pháp anh/reuters

Trước khi Đài BBC đưa tin về vụ bắt giữ ông Andrew, các tờ báo trong nước trước đó đưa tin tổng cộng có 6 xe cảnh sát không gắn biển hiệu cùng khoảng 8 sĩ quan mặc thường phục vào sáng 19.2 đã đến Wood Farm thuộc điền trang hoàng gia Sandringham ở miền Đông nước Anh.

Wood Farm được cho là nơi ở mới của em trai Vua Charles kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm các hồ sơ Epstein, qua đó cho thấy sự can dự của ông Andrew trong một số hoạt động phi pháp của trùm ấu dâm, người đã tự sát trong tù năm 2019.

Lực lượng cảnh sát Thung lũng Thames hồi đầu tháng 2 cho biết đang cân nhắc các cáo buộc cho rằng ông Andrew đã chuyển giao tài liệu thương mại mật của chính phủ cho tội phạm ấu dâm Epstein, dựa trên những các hồ sơ mới được chính phủ Mỹ công bố. Việc chuyển giao bị nghi ngờ được thực hiện vào năm 2010, thời điểm ông Andrew là Đặc phái viên về Thương mại và Đầu tư Quốc tế của Anh.

Ông Andrew, người con thứ ba của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein. Ông cho hay vô cùng hối tiếc về tình bạn với Epstein, nhưng chưa đưa ra bình luận sau khi phía Mỹ công bố các hồ sơ trên.

Lực lượng cảnh sát Thung lũng Thames chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin theo sau các bản tin trên Đài BBC và truyền thông Anh.

Hồi đầu tháng, Cung điện Buckingham cho biết sẵn sàng ủng hộ bất kỳ cuộc điều tra nào của cảnh sát liên quan đến em trai của Vua Charles về cáo buộc ông này từng chia sẻ các tài liệu thương mại mật của Anh với Epstein.

Trong một thông điệp cứng rắn khác từ Hoàng gia Anh, Thái tử Anh William và Thái tử phi Catherine hôm 10.2 bày tỏ họ "vô cùng quan ngại" trước những công bố của phía Mỹ liên quan đến hồ sơ Epstein.

Tháng 11.2025, theo yêu cầu của Vua Charles, ông Andrew bị tước bỏ các tước hiệu quân sự, nộp lại vũ khí, không còn được dùng kính xưng "điện hạ" và "hoàng tử", chỉ còn được sử dụng họ của gia đình là Mountbatten-Windsor.