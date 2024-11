Vua Charles và Hoàng tử William thu nhập khủng nhờ… đất

Vào ngày 2.11, tờ The Sunday Times và chương trình thời sự Dispatches trên Kênh 4 tại Anh đã công bố một cuộc điều tra chung, đưa ra cáo buộc Vua Charles (75 tuổi) và Hoàng tử William (42 tuổi) đang tạo ra khoản doanh thu "khủng" thông qua Công quốc Lancaster và Cornwall. Một chương trình của Dispatches có tên The King, The Prince & Their Secret Millions (tạm dịch Nhà Vua, Hoàng tử và hàng triệu USD bí mật của họ) đã ra mắt cùng ngày.

Trong các tuyên bố chia sẻ với People, người phát ngôn của Công quốc Lancaster và Công quốc Cornwall nhấn mạnh đến tình trạng hoạt động hiện nay của mỗi điền trang.

Vua Charles và Hoàng tử William sở hữu rất nhiều đất đai ẢNH: PEOPLE

"Công quốc Lancaster quản lý nhiều loại tài sản đất đai và bất động sản. Công quốc tự tài trợ và không nhận bất kỳ khoản tiền công nào liên quan đến các hoạt động của mình. Công quốc Lancaster công bố báo cáo thu nhập thường niên được kiểm toán độc lập và có thể xem trên trang web của công quốc, đồng thời tuân thủ mọi luật pháp và tiêu chuẩn quản lý có liên quan của Vương quốc Anh áp dụng cho nhiều hoạt động kinh doanh của công quốc", một phát ngôn viên của Công quốc Lancaster cho biết.

Phát ngôn viên của Công quốc Cornwall cũng đưa ra bình luận tương tự: "Công quốc Cornwall là một khu điền trang tư nhân có nhu cầu thương mại cấp thiết mà chúng tôi đạt được cùng với cam kết khôi phục môi trường tự nhiên và tạo ra tác động xã hội tích cực cho cộng đồng".

"Hoàng tử William trở thành Công tước xứ Cornwall vào tháng 9.2022 và kể từ đó đã cam kết thực hiện một cuộc cải tổ toàn diện Công quốc. Điều này bao gồm khoản đầu tư đáng kể để đưa khu điền trang đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào cuối năm 2032, cũng như thiết lập hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho những người thuê nhà và hợp tác với các đối tác địa phương để giúp giải quyết tình trạng vô gia cư ở Cornwall", người phát ngôn cho biết.

Cuộc điều tra tập trung vào Công quốc Lancaster, điền trang tư nhân rộng 17.900 hecta ở Anh và xứ Wales do Vua Charles sở hữu với tư cách là quốc vương và Công quốc Cornwall, điền trang tư nhân rộng gần 52.000 hecta ở tây nam nước Anh, do Hoàng tử William sở hữu với tư cách là Hoàng tử xứ Wales. Cả hai điền trang đều được thành lập cách đây hàng trăm năm để cung cấp thu nhập cho quốc vương và người thừa kế ngai vàng.

Tờ The Sunday Times cho biết cuộc điều tra kéo dài 5 tháng đã làm sáng tỏ cách 2 công quốc này kiếm được hàng triệu USD bằng cách "thu phí các sở ban ngành, hội đồng, doanh nghiệp, công ty khai thác mỏ và công chúng thông qua một loạt các khoản tiền thuê thương mại và thuế phong kiến đối với đất đai phần lớn do các quốc vương thời trung cổ chiếm giữ".