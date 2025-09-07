Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Vừa có người trúng giải độc đắc 1,8 tỉ USD

Bảo Hoàng
07/09/2025 16:15 GMT+7

Hai người may mắn ở bang Missouri và Texas của Mỹ đã trúng giải xổ số độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỉ USD, với số tiền được chia đều.

New York Post ngày 7.9 đưa tin giải độc đắc Powerball đã tìm ra người chiến thắng sau hơn 3 tháng không có ai trúng giải.

Con số may mắn của kỳ quay số vào tối 6.9 theo giờ địa phương là 5 số màu trắng gồm: 11, 23, 44, 61, 62 và số Powerball màu đỏ là 17.

Do có 2 người trúng giải độc đắc, giải thưởng gần 1,8 tỉ USD sẽ được chia đều. Mỗi người có thể chọn nhận 895 triệu USD trả dần trong 29 năm, hoặc nhận một lần 410,3 triệu USD trước thuế. Hai cá nhân trúng giải nói trên có quyền công khai hoặc giấu danh tính.

Vừa có người trúng giải độc đắc 1,8 tỉ USD - Ảnh 1.

Bảng điện tử hiển thị giải độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỉ USD ngày 6.9 tại Mỹ

ẢNH: AP

Ngoài ra, có 2 người trúng 2 triệu USD khi chơi xổ số theo hình thức Match 5 Power Play, 18 người trúng 1 triệu USD theo hình thức Match 5. Cả 20 người nêu trên đều chọn đúng 5 con số màu trắng nhưng sai số Powerball màu đỏ. Giá 1 tờ vé số là 2 USD và có thể trả thêm 1 USD để chọn hình thức Power Play, với cơ hội trúng giải giá trị hơn.

Giải thưởng 1,8 tỉ USD ngày 6.9 là giải độc đắc Powerball cao thứ 2 trong lịch sử trò xổ số này tại Mỹ. Giải độc đắc Powerball giá trị nhất lịch sử được quay vào ngày 7.11.2022, giải thưởng lên đến 2,04 tỉ USD và người trúng mua vé số ở bang California.

Giải thưởng mới đây cũng vượt qua kỷ lục giải độc đắc Powerball năm nay, thuộc về một người ở bang California trong đợt quay số ngày 29.3 với tiền thưởng 526,5 triệu USD.

Lần gần nhất giải độc đắc Powerball có chủ trong năm nay là vào ngày 31.5. Kể từ đó, đã có 41 đợt quay số nhưng chưa tìm ra người may mắn trúng cả 6 con số, theo Đài ABC News.

Mỗi tuần sẽ có 3 đợt quay số và giá trị giải thưởng sẽ ngày càng tăng cho đến khi tìm ra người trúng độc đắc. Các quan chức cho biết tỷ lệ trúng độc đắc Powerball là 1 trên hơn 292 triệu, đồng nghĩa một người Mỹ có cơ hội trở thành tổng thống Mỹ (tỷ lệ 1 trên 32,6 triệu) cao hơn là trở thành người may mắn nhất của giải xổ số, theo New York Post.

