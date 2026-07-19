Vừa debut, UPRIZE đã khiến fan 'dậy sóng' với concert riêng

Nhóm nhạc nam tân binh UPRIZE vừa tổ chức fan meeting đầu tiên mang tên FM127.01Mhz tại nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM). Bên cạnh những màn trình diễn cùng các hoạt động giao lưu với người hâm mộ, nhóm gây chú ý khi công bố kế hoạch thực hiện concert riêng tại miền Bắc trong năm 2026.

UPRIZE là nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Tân binh toàn năng. Đội hình chính thức của nhóm gồm BEX (Cường Bạch), PN (Phúc Nguyên), LAVM (Lâm Anh), O.D (Đức Duy), WONBI (Minh Quân), DYLAN (Duy Lân) và LEON (Long Hoàng).

Sau chương trình thực tế Tân binh toàn năng, nhóm ra mắt với album đầu tay THĂNG, giới thiệu hình ảnh và định hướng âm nhạc theo mô hình nhóm nhạc thần tượng. Các hoạt động của UPRIZE trong thời gian qua tập trung vào việc quảng bá sản phẩm âm nhạc, biểu diễn trực tiếp và kết nối với người hâm mộ.

Trước giờ diễn ra fan meeting, khu vực xung quanh nhà thi đấu Tân Bình đã có nhiều người hâm mộ đến tham gia các hoạt động như check-in, trao đổi quà lưu niệm và chờ hai phiên ký tặng trực tiếp với các thành viên. Đây là dịp để nhóm gặp gỡ cộng đồng người hâm mộ RIZER sau thời gian ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Thành viên LEON của UPRIZE trình diễn, giao lưu cùng khán giả tại fan meeting FM127.01Mhz, sự kiện đánh dấu cột mốc gặp gỡ đầu tiên của nhóm với người hâm mộ Ảnh: BTC

Tại chương trình, UPRIZE mở màn với ca khúc Ngay và luôn, sau đó lần lượt trình diễn các bài hát nằm trong album debut THĂNG gồm THĂNG, First dance (Mải mê) và Chính là cảm giác này. Các tiết mục được dàn dựng với phần hát và vũ đạo của 7 thành viên.

Ngoài phần biểu diễn, nhóm cũng chia sẻ về quá trình thực hiện album đầu tay, những ý tưởng trong MV chủ đề và hành trình chuẩn bị cho màn ra mắt. “Quãng thời gian làm album THĂNG là thời gian chúng tôi có rất nhiều lịch trình. Sau khi hoàn thành các công việc trong ngày, cả nhóm mới có thời gian ngồi lại để chia sẻ những góc nhìn về album”, DYLAN chia sẻ.

Các thành viên UPRIZE trình diễn ca khúc THĂNG trong fan meeting đầu tiên, giới thiệu những tiết mục thuộc album debut đến khán giả Ảnh: BTC

7 thành viên UPRIZE chụp ảnh cùng toàn bộ người hâm mộ tham dự fan meeting, khép lại chương trình trong không khí sôi động Ảnh: BTC

Khoảnh khắc lắng đọng cùng người hâm mộ

Bên cạnh các màn trình diễn, fan meeting cũng có những khoảnh khắc cảm xúc khi cộng đồng RIZER gửi đến nhóm video ghi lại hành trình từ những ngày đầu hoạt động cùng các lời nhắn gửi dành cho 7 thành viên.

Các thành viên UPRIZE cũng dành thời gian viết lời nhắn cho nhau sau chặng đường cùng làm việc. WONBI chia sẻ mong muốn các thành viên luôn giữ sự gắn kết, đồng hành trong quá trình hoạt động nhóm.

Khép lại chương trình, UPRIZE bất ngờ công bố sẽ tổ chức concert riêng tại miền Bắc trong năm 2026. Thông tin này nhận được sự hưởng ứng từ khán giả có mặt tại nhà thi đấu Tân Bình. Hiện nhóm chưa công bố thêm về thời gian, địa điểm cũng như quy mô của sự kiện.

Việc tổ chức fan meeting đầu tiên sau khi ra mắt và lên kế hoạch cho concert tại miền Bắc là những hoạt động tiếp theo trong quá trình xây dựng hình ảnh của nhóm. Với thị trường nhóm nhạc nam tại Việt Nam đang có nhiều thay đổi trong những năm gần đây, hành trình của UPRIZE cũng sẽ được theo dõi qua các sản phẩm và hoạt động tiếp theo.