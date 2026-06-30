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Giải trí Đời nghệ sĩ

Live concert lúc nửa đêm cùng World Cup 2026

Minh Hy
Minh Hy
VTV FANZONE WORLD CUP 2026 là ngày hội kết hợp thể thao, âm nhạc và trải nghiệm cộng đồng dành cho người hâm mộ FIFA World Cup 2026. Sự kiện sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (TP.HCM) vào các ngày 14, 15 và 19.7.

Nhạc sĩ Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc VTV FANZONE WORLD CUP 2026

VTV FANZONE WORLD CUP 2026 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ phối hợp cùng Công ty TNHH Hai Thành Viên Giải pháp sự kiện quốc tế ISE tổ chức. Đội ngũ thực hiện quy tụ nhiều tên tuổi như nhạc sĩ Huy Tuấn trong vai trò giám đốc âm nhạc, nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey đảm nhận giám đốc sáng tạo và đạo diễn Thiên Trường phụ trách dàn dựng sân khấu.

Live Concert lúc nửa đêm cùng World Cup 2026 - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của VTV FANZONE WORLD CUP 2026, trực tiếp định hướng chuỗi Midnight Live Concert diễn ra trong các đêm bán kết và chung kết World Cup

Ảnh: BTC CUNG CẤP

Theo ban tổ chức, sự kiện được xây dựng theo mô hình ngày hội bóng đá - giải trí - văn hóa với hai hoạt động diễn ra nối tiếp trong cùng một đêm gồm Midnight Live Concert và chương trình theo dõi trực tiếp các trận đấu FIFA World Cup 2026 trong không gian fanzone.

Trong đó, nhạc sĩ Huy Tuấn sẽ phụ trách định hướng âm nhạc cho chuỗi chương trình Midnight Live Concert. Mô hình biểu diễn diễn ra vào khung giờ đêm muộn, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhằm phù hợp với lịch thi đấu của World Cup 2026.

Các đêm nhạc sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau. Cụ thể, ngày 14.7 có Minh Tốc & Lam, Chillies và MayDays; ngày 15.7 có Giấy Gấp, Thịnh Suy và Microwave; đêm chung kết ngày 19.7 là chương trình của Bức Tường cùng các khách mời Nguyễn Việt Lâm và Phạm Anh Khoa.

Sau phần biểu diễn âm nhạc, khán giả sẽ tiếp tục theo dõi trực tiếp các trận đấu World Cup trên hệ thống màn hình LED 4K quy mô lớn, kết hợp hoạt động bình luận trực tiếp của đội ngũ bình luận viên VTV.

Ban tổ chức kỳ vọng VTV FANZONE WORLD CUP 2026 sẽ trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu bóng đá, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa không khí lễ hội âm nhạc và cảm xúc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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