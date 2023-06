Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin, bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong

Ngày 4.6, thông tin từ UBND xã Thạch Sơn cho biết, chính quyền địa phương này đang cùng gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân là bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong.



Trước đó, tối 3.6, bé trai 7 tuổi (ngụ thôn Tân Sơn, xã Thạch Sơn) ngồi trên giường tại nhà riêng và sử dụng điện thoại.

Khi đang sử dụng điện thoại, do máy hết pin nên bé trai cắm sạc pin để dùng tiếp. Do còn nhỏ tuổi và bất cẩn nên trong lúc cắm sạc, bé trai bị điện giật nằm bất động trên giường.

Khi người thân vào nhà thì phát hiện bé trai bị điện giật, và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an H.Thạch Thành đã phối hợp Công an xã Thạch Sơn điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể bé trai cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.