Thông tin này nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là sau khi Lê Phương Khánh Như vừa giành danh hiệu á hậu 4 tại cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026.

Khoảnh khắc Tuấn Ngọc thân thiết bên Khánh Như và bà Phạm Kim Dung sau cuộc thi Ảnh: NVCC

Trước đó, trong đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026, Khánh Như vượt qua khoảng 70 thí sinh để ghi tên mình vào top 5 chung cuộc, dừng chân ở vị trí á hậu 4. Đây là thành tích nổi bật của người đẹp Việt ở sân chơi nhan sắc này, sau chiến thắng của Thanh Thủy vào năm 2024 và thành tích á hậu 3 của Thúy Vân vào năm 2015.

Tuấn Ngọc đến Nhật Bản ủng hộ Khánh Như thi Hoa hậu Quốc tế

Đáng chú ý, Tuấn Ngọc cũng có mặt tại Nhật Bản để cổ vũ cho Khánh Như trong đêm chung kết. Trên trang cá nhân, anh liên tục đăng tải thông tin cập nhật kết quả của người đẹp quê Khánh Hòa, đồng thời hé lộ khoảnh khắc vỡ òa khi bạn gái tiến sâu ở cuộc thi. Sau đêm chung kết, đoạn clip nam người mẫu tận tình chăm sóc, khoác áo cho “nửa kia” cũng được nhiều người quan tâm.

Cặp đôi Tuấn Ngọc - Khánh Như gây chú ý khi tiết lộ chuyện hẹn hò Ảnh: NVCC

Trước đó, những khoảnh khắc thân thiết giữa Tuấn Ngọc và Khánh Như khiến nhiều người tò mò về mối quan hệ của cả hai. Trước khi người đẹp Khánh Hòa bước vào chung kết Hoa hậu Quốc tế 2026, anh đăng tải hình ảnh kèm lời nhắn gửi đầy tình cảm. Cụ thể, Tuấn Ngọc viết: “Chúc em thật nhiều năng lượng, giữ vững sự tự tin và tỏa sáng hết mình tại đêm chung kết. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu, và tự hào về hành trình mà em đã nỗ lực suốt thời gian qua”.

Tuấn Ngọc sinh năm 1999, gây ấn tượng cùng chiều cao nổi bật và vẻ ngoài điển trai. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội). Tuấn Ngọc từng tham gia The Face Vietnam, sau đó đăng quang Nam vương Thế giới Việt Nam 2024. Sau đó, chàng trai đến từ Hà Nội tiếp tục trở thành Á vương Thế giới, hiện hoạt động trong vai trò người mẫu, MC.

Trong khi đó, Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào. Cô sở hữu chiều cao 1,69 m, số đo ba vòng 85-59-95 cm, đang là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời hoạt động với vai trò MC song ngữ. Trước khi "mang chuông đi đánh xứ người", mỹ nhân quê Khánh Hòa từng giành ngôi vị á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.