Trước đó, khi nói về cơ hội "chinh chiến" quốc tế, Lê Phương Khánh Như chia sẻ: "Điều quý giá với mình nhất không chỉ là cơ hội, mà là tình cảm và sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu thương mình. Đây là động lực rất lớn đối với mình bất kể khi nào mình chuẩn bị làm chuyện gì. Biết ơn mọi người vì đã luôn ở đó, luôn ủng hộ, luôn động viên và dành cho Khánh Như những lời chúc tốt đẹp"