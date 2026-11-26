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Trong loạt ảnh đời thường, Á hậu Quốc tế - Lê Phương Khánh Như ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách thời trang nữ tính.
Chung kết Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Moldova. Trong khi đó, Lê Phương Khánh Như dừng chân ở vị trí á hậu 4. Đây là thành tích ấn tượng của người đẹp Việt ở đấu trường nhan sắc này, sau chiến thắng của Thanh Thủy vào năm 2024 và danh hiệu á hậu 3 vào năm 2015. Lập tức, nhan sắc và học vấn của Lê Phương Khánh Như được nhiều người quan tâm.
Sắc vóc của Á hậu Quốc tế - Lê Phương Khánh Như
Á hậu Quốc tế 2026 trung thành với phong cách thời trang nữ tính. Thỉnh thoảng cô làm mới mình với hình ảnh gợi cảm. Sở hữu vòng eo 59 cm cùng vóc dáng chuẩn, người đẹp 22 tuổi tự tin cân nhiều phong cách thời trang khác nhau
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