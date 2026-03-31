Nhan sắc đời thường của Á hậu Thế giới Việt Nam 2025

Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, Á hậu Thế giới Việt Nam 2025 - Lê Phương Khánh Như còn thể hiện khả năng ăn nói lưu loát, tự tin vì từng gắn bó với công việc MC song ngữ.
Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 85-59-95, cân nặng 53 kg. Người đẹp 22 tuổi còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi là sinh viên Đại học Kinh tế (UEH), từng đạt học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Tích cực tham gia các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa, Khánh Như “bỏ túi” nhiều giải thưởng như Á khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC - MicZ 2023, quý quân cuộc thi Dịch thuật sinh viên kinh tế 2024…
Hành trình 'chinh chiến' của Lê Phương Khánh Như
Từ một MC song ngữ rẽ hướng sang thi nhan sắc, Khánh Như nói đam mê của cô là lĩnh vực nghệ thuật. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, người đẹp dự định ghi danh thử sức nhưng vì lý do cá nhân nên đành lỡ hẹn. Trong 2 năm qua, cô dành thời gian cọ xát, trải nghiệm với công việc MC song ngữ. “Đây là cơ hội tốt để tôi rèn giũa bản thân khi đến với cuộc thi lần này”, Khánh Như nhấn mạnh
ẢNH: FBNV
Trước ý kiến cho rằng việc thi hoa hậu là để tìm kiếm danh hiệu phục vụ cho công việc MC, Khánh Như nói vai trò dẫn chương trình giúp cô tích lũy được chi phí để chuẩn bị cho hành trình dự thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. “Với tôi, đây là nền tảng rất tốt để tôi thể hiện hết mình trong lần chinh chiến nhan sắc này”, cô thẳng thắn
