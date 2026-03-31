Nhan sắc đời thường của Á hậu Thế giới Việt Nam 2025

Thạch Anh
31/03/2026 10:39 GMT+7

Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, Á hậu Thế giới Việt Nam 2025 - Lê Phương Khánh Như còn thể hiện khả năng ăn nói lưu loát, tự tin vì từng gắn bó với công việc MC song ngữ.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 85-59-95, cân nặng 53 kg. Người đẹp 22 tuổi còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi là sinh viên Đại học Kinh tế (UEH), từng đạt học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Tích cực tham gia các cuộc thi, các hoạt động ngoại khóa, Khánh Như “bỏ túi” nhiều giải thưởng như Á khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC - MicZ 2023, quý quân cuộc thi Dịch thuật sinh viên kinh tế 2024…

Hành trình 'chinh chiến' của Lê Phương Khánh Như

Chia sẻ về cảm xúc sau khi giành danh hiệu á hậu 1 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Khánh Như bày tỏ niềm tự hào. Với người đẹp 10X, cô đã có hành trình đáng nhớ tại cuộc thi. Nữ MC bộc bạch: “Tôi trân quý tất cả những gì mình đã đi qua và danh hiệu mình có được sau một chặng đường dài”

Trước ý kiến cho rằng phần thể hiện của Khánh Như nổi trội hơn so với Hoa hậu Phương Oanh, người đẹp 22 tuổi cho biết do bận rộn với lịch trình sau cuộc thi nên chưa có cơ hội đọc hết những bình luận của khán giả. Tuy nhiên, á hậu khẳng định bản thân không tiếc nuối gì và sẽ nỗ lực làm tròn trách nhiệm của mình trong thời gian tới

Trước ý kiến cho rằng việc Khánh Như dừng chân ở vị trí á hậu 1 vì chiều cao 1,69 m, người đẹp bộc bạch bản thân trân quý những gì ba mẹ dành cho mình. Với danh hiệu á hậu 1, người đẹp khẳng định không chỉ trau dồi vẻ đẹp hình thể mà còn nuôi dưỡng về trí tuệ, lòng nhân ái nhằm lan tỏa đến cộng đồng

Lê Phương Khánh Như ghi điểm bởi vẻ ngoài ngọt ngào, rạng rỡ ở tuổi 22. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, được nhiều người khen ngợi

Từ một MC song ngữ rẽ hướng sang thi nhan sắc, Khánh Như nói đam mê của cô là lĩnh vực nghệ thuật. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, người đẹp dự định ghi danh thử sức nhưng vì lý do cá nhân nên đành lỡ hẹn. Trong 2 năm qua, cô dành thời gian cọ xát, trải nghiệm với công việc MC song ngữ. “Đây là cơ hội tốt để tôi rèn giũa bản thân khi đến với cuộc thi lần này”, Khánh Như nhấn mạnh

Người đẹp 22 tuổi nói sự kỳ vọng của mọi người là lời chúc may mắn đến bản thân. Do đó, cô xem đây là nguồn động lực để cố gắng hơn trong hành trình “chinh chiến” tại cuộc thi sắc đẹp. “Thời điểm tôi được xướng tên cho danh hiệu á hậu, tôi nhìn thấy ánh mắt tự hào của gia đình. Sau chặng đường ủng hộ tôi tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, giờ đây ba mẹ có thể chứng kiến kết quả mà tôi có được”, cô bày tỏ

Theo Khánh Như, cô gái bản lĩnh không phải là một cô gái không bao giờ nản chí, chùn bước, nhưng sẽ chấp nhận vượt qua nó bằng sự tự tin của mình. Với hành trình tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, người đẹp thừa nhận: “Tôi từng có nỗi sợ, hoài nghi riêng, nhưng thay vì tập trung vào nó và giữ mình trong vùng an toàn, tôi chọn đối mặt”

Trước ý kiến cho rằng việc thi hoa hậu là để tìm kiếm danh hiệu phục vụ cho công việc MC, Khánh Như nói vai trò dẫn chương trình giúp cô tích lũy được chi phí để chuẩn bị cho hành trình dự thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. “Với tôi, đây là nền tảng rất tốt để tôi thể hiện hết mình trong lần chinh chiến nhan sắc này”, cô thẳng thắn

Về kế hoạch sắp tới, Khánh Như mong muốn dùng tiếng nói, sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Người đẹp 22 tuổi chia sẻ cô đang tập trung cho công việc và hoàn thành trọng trách của một á hậu nên chưa nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm

Vì sao Phan Phương Oanh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam?

Trước những bàn tán xoay quanh kết quả của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, phía ban giám khảo đã có những chia sẻ về lý do chọn Phan Phương Oanh chiến thắng.

