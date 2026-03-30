Vì sao Phan Phương Oanh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam?

Tối 29.3, chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Phan Phương Oanh đến từ Hà Nội. Kết quả này nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả bởi từ khi nhập cuộc, người đẹp 10X có phong độ ổn định, nổi bật trong một số vòng thi. Tuy nhiên cũng có không ít tranh luận, cho rằng trong top 3, Lê Phương Khánh Như có phần thi ứng xử nổi trội hơn.

Giám khảo nói về tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Phan Phương Oanh khoe nhan sắc rạng rỡ bên 2 á hậu Ảnh: BTC

Chia sẻ với chúng tôi về tân hoa hậu, Hà Kiều Anh - trưởng ban giám khảo cho biết Phan Phương Oanh sở hữu ngoại hình đẹp, chiều cao lý tưởng cùng thành tích học tập ấn tượng. Quá trình tiếp xúc, nữ giám khảo cho rằng đàn em “có bản lĩnh, cách ứng xử sân khấu tuy không hoạt ngôn, tự tin như Khánh Như nhưng toát ra khí chất người con gái điềm tĩnh - đó là điều cần có của một hoa hậu”. Bên cạnh đó, Hà Kiều Anh còn ấn tượng với tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam vì “ngoài đời không trang điểm vẫn đẹp”.

Theo trưởng ban giám khảo, chiến thắng của Phan Phương Oanh nhận được sự đồng thuận 100% từ ban giám khảo. Cô bật mí trước chung kết, mọi người vẫn có những tranh luận, dự tính khác nhau song trong đêm thi cuối cùng, giám khảo đều đồng thuận chiến thắng thuộc về người đẹp Hà Nội.

Nói thêm về việc có ý kiến đặt lên bàn cân so sánh giữa tân hoa hậu với Lê Phương Khánh Như, Hà Kiều Anh nêu quan điểm: “Ban giám khảo chấm cả quá trình, Khánh Như rất đẹp và có màn thể hiện tốt nhưng cả quá trình thì Phương Oanh xứng đáng hơn”.

Phan Phương Oanh khoe vóc dáng chuẩn với vòng eo 60 cm trong phần thi bikini Ảnh: BTC

Trong khi đó, phó ban giám khảo Lương Thùy Linh cho biết mọi người “đã làm việc hết công suất, cố gắng tìm hiểu từng thí sinh để tìm ra người chiến thắng. Theo cô, mỗi khán giả đều có top 3 cho riêng mình nhưng nàng hậu quê Cao Bằng mong người hâm mộ tin tưởng vào quyết định chung cuộc.

“Đối với cá nhân tôi, bất kỳ top 3 nào cũng là một quá trình đánh giá rất dài. Đặc biệt với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, đó là một chặng đường từ cuối năm 2025 đến tháng 3.2026, các thí sinh cũng trải qua nhiều vòng thi để có kết quả này”, cô chia sẻ.

Lương Thùy Linh ấn tượng với nguồn năng lượng của Phan Phương Oanh khi thể hiện trên sân khấu. Theo nữ giám khảo, từng có thời điểm tân hoa hậu tuy khá run nhưng vẫn nở nụ cười tươi và hoàn thành tốt các vòng thi. “Bạn ấy vẫn tự tin và đầy năng lượng”, cô đánh giá.

Cũng theo Lương Thùy Linh, phần ứng xử cuối cùng trong top 3 đều “ngang tài ngang sức” khi thể hiện được khả năng ngoại ngữ, tư duy hiện đại nên người đẹp Cao Bằng tin các cô gái “đều xứng đáng với ngôi vị đạt được”.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Phan Phương Oanh từng ghi tên mình vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 Ảnh: FBNV

Việc một số ứng viên mạnh như Tuyên Dương, Thùy Dung vắng mặt trong top 5 chung cuộc, Lương Thùy Linh cho rằng các thí sinh “thiếu một chút may mắn”. Ban giám khảo hy vọng những cô gái này tiếp tục với đam mê, rèn luyện kỹ năng, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và trở lại ở những cuộc thi tiếp theo.

Nói về tiêu chí tiếng Anh ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Lương Thùy Linh bày tỏ quan điểm: “Ngoại ngữ là điều tất yếu đối với bất kỳ một đại diện Việt Nam nào ra đấu trường sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh vẻ đẹp thì ngôn ngữ là thứ kết nối con người nhanh nhất. Tiếng Anh là thứ kết nối cô gái đó với thí sinh và giúp ban tổ chức hiểu cô gái đó hơn”.