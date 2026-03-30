Nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2025, nhan sắc của Phan Phương Oanh được cư dân mạng quan tâm.
Trong đêm chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra tối 29.3, người đẹp Phan Phương Oanh vượt qua 46 ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất. Với thành tích này, cô sẽ tiếp nối Bảo Ngọc để “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.
Phan Phương Oanh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng 80-60-92. Sau khi được gọi tên cho ngôi vị cao nhất, cái tên Phan Phương Oanh lập tức được cộng đồng mạng chú ý. Ngoài nhan sắc rạng rỡ, cô gái đến từ Hà Nội còn có thành tích học tập ấn tượng.
Nhan sắc của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam
Phan Phương Oanh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Từ khi học cấp 3, người đẹp đã tham gia nhiều phong trào văn nghệ của trường, từng cùng đội đại diện Trường THPT Phan Đình Phùng giành quán quân giải đấu High School Best Dance Crew 2020
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 vốn là người đam mê thể thao. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ trong chuyến đi leo núi, hòa mình với thiên nhiên. Cô chia sẻ: “Mình leo lên đỉnh núi không phải để cả thế giới ngước lên chiêm ngưỡng mình. Mình leo lên đỉnh núi để chính mình có thể chiêm ngưỡng cả thế giới”
