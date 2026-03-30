Nhan sắc đời thường của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 diễn ra tối 29.3, người đẹp Phan Phương Oanh vượt qua 46 ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất. Với thành tích này, cô sẽ tiếp nối Bảo Ngọc để “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.

Phan Phương Oanh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, nụ cười tươi. Cô sở hữu chiều cao 1,73 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng 80-60-92. Sau khi được gọi tên cho ngôi vị cao nhất, cái tên Phan Phương Oanh lập tức được cộng đồng mạng chú ý. Ngoài nhan sắc rạng rỡ, cô gái đến từ Hà Nội còn có thành tích học tập ấn tượng.

Nhan sắc của tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Từ đầu cuộc thi, người đẹp 23 tuổi đã là ứng viên được đánh giá cao. Cô giữ phong độ ổn định trong suốt hành trình “chinh chiến” tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Trước đêm chung kết, Phan Phương Oanh từng ghi tên mình vào top 5 Người đẹp thời trang, top 4 Người đẹp bản lĩnh… Ảnh: BTC

Phan Phương Oanh từng thi Hoa hậu Việt Nam 2022, ghi tên mình vào top 10 chung cuộc cùng thành tích Người đẹp biển. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.63/4.0. Tân hoa hậu sở hữu IELTS 7.5 cùng trình độ tiếng Trung HSK 3 Ảnh: FBNV

Phan Phương Oanh nhiều lần nhận học bổng khuyến khích học tập khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tân hoa hậu từng đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông của các sự kiện và chương trình tình nguyện do sinh viên tổ chức như Global Volunteer - AIESEC, Bản lĩnh marketer, Nghệ rối… Ảnh: FBNV

Khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, trong cuộc sống đời thường, Phan Phương Oanh có phong cách thời trang giản dị. Cô ưu tiên chọn những trang phục thanh lịch hay các thiết kế năng động, giúp tôn lên nhan sắc ở tuổi 23. Sau khi đăng quang, hình ảnh của tân hoa hậu được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Ảnh: FBNV

Phan Phương Oanh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Từ khi học cấp 3, người đẹp đã tham gia nhiều phong trào văn nghệ của trường, từng cùng đội đại diện Trường THPT Phan Đình Phùng giành quán quân giải đấu High School Best Dance Crew 2020 Ảnh: FBNV

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 vốn là người đam mê thể thao. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ trong chuyến đi leo núi, hòa mình với thiên nhiên. Cô chia sẻ: “Mình leo lên đỉnh núi không phải để cả thế giới ngước lên chiêm ngưỡng mình. Mình leo lên đỉnh núi để chính mình có thể chiêm ngưỡng cả thế giới” Ảnh: FBNV

Phan Phương Oanh đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 với tinh thần “dũng cảm theo đuổi những điều khiến tâm hồn bạn bùng cháy”. Với cô, cuộc thi không chỉ tôn vinh sắc đẹp mà còn mở ra hành trình khám phá bản thân và chinh phục những giới hạn của chính mình Ảnh: FBNV

“Đến với cuộc thi, tôi mong muốn thể hiện phiên bản toàn diện nhất, dù chưa hoàn hảo nhưng luôn không ngừng học hỏi và phát triển. Hành trình sắp tới sẽ là cơ hội để lan tỏa những giá trị mà tôi theo đuổi: sự kiên cường, tinh thần tự chủ, cùng khát vọng dám mơ lớn và dám hành động. Trên hết, tôi tin rằng niềm tin, bản lĩnh và sự bền bỉ sẽ giúp tôi chạm tới đích đến cuối cùng, nơi có thể tạo ra nguồn năng lượng tích cực và đóng góp những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng”, Phan Phương Oanh ghi trong hồ sơ đăng ký Ảnh: FBNV