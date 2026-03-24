Nhan sắc mỹ nhân Thanh Hóa vừa vào top 20 Miss World Vietnam

Với thế mạnh về võ thuật, Lê Thị Trang giành chiến thắng vòng thi Người đẹp tài năng. Thành tích này giúp cô ghi tên mình vào top 20 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.
Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 vừa công bố thí sinh Lê Thị Trang chiến thắng phần thi Người đẹp tài năng. Theo đánh giá của ban tổ chức, trong vòng tranh tài, người đẹp mang số báo danh 273 gây ấn tượng với màn trình diễn võ karate, ghi điểm bởi những động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Bài dự thi của cô không chỉ chinh phục được ban giám khảo mà còn gây sốt trên mạng xã hội. Với việc chiến thắng ở vòng thi phụ, Lê Thị Trang chính thức ghi tên mình vào top 20 chung cuộc dù đêm chung khảo chưa diễn ra.
Hành trình của Lê Thị Trang ở Miss World Vietnam
Nhan sắc đời thường ngọt ngào của thí sinh mang số báo danh 273. Đến với Miss World Vietnam, Lê Thị Trang mong muốn quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương Thanh Hóa đến với mọi người. “Tôi tham gia cuộc thi không chỉ để được gọi tên, mà được kể câu chuyện Thanh Hóa bằng chính trái tim của mình, bằng niềm mong mỏi mảnh đất này ngày càng phát triển hơn”, nữ thí sinh bày tỏ
