Nhan sắc mỹ nhân Thanh Hóa vừa vào top 20 Miss World Vietnam

Thạch Anh
24/03/2026 21:11 GMT+7

Với thế mạnh về võ thuật, Lê Thị Trang giành chiến thắng vòng thi Người đẹp tài năng. Thành tích này giúp cô ghi tên mình vào top 20 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 vừa công bố thí sinh Lê Thị Trang chiến thắng phần thi Người đẹp tài năng. Theo đánh giá của ban tổ chức, trong vòng tranh tài, người đẹp mang số báo danh 273 gây ấn tượng với màn trình diễn võ karate, ghi điểm bởi những động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Bài dự thi của cô không chỉ chinh phục được ban giám khảo mà còn gây sốt trên mạng xã hội. Với việc chiến thắng ở vòng thi phụ, Lê Thị Trang chính thức ghi tên mình vào top 20 chung cuộc dù đêm chung khảo chưa diễn ra.

Hành trình của Lê Thị Trang ở Miss World Vietnam

Lê Thị Trang là ứng viên đến từ Thanh Hóa, năm nay 23 tuổi. Cô gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ. Nữ ứng viên sở hữu chiều cao 1,7 m, vóc dáng cân đối. Người đẹp mang số báo danh 273 từng tốt nghiệp Đại học Thương mại (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại)

Lê Thị Trang có hơn 10 năm theo đuổi võ thuật. Cô từng giành nhiều huy chương tại các giải đấu cấp tỉnh và mở rộng, nổi bật là huy chương vàng Kumite cá nhân tại Đại hội Thể dục Thể thao Thanh Hóa lần thứ 9. Ngoài ra, người đẹp 10X còn góp mặt trong một số dự án phim ảnh, ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào

Lê Thị Trang chia sẻ việc sinh ra trong một gia đình nhà nông, ở vùng quê còn nhiều khó khăn đã thôi thúc cô mang đến Miss World Vietnam dự án nhân ái "Cõng anh về bản", với sứ mệnh “trở về để trao cơ hội mà mình từng khát khao”. Cô mong muốn lan tỏa thông điệp “gieo chữ hôm nay, mở lối ngày mai” thông qua dự án mà mình ấp ủ

Trước đó, Lê Thị Trang chọn áo dài trắng trong phần thi Head To Head. Với cô, đây không phải phần thi tốt nhất của mình, nhưng vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ. “Mình có hơi tiếc một chút, nhưng nghĩ lại thì đôi khi cần những khoảnh khắc như vậy để biết bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Quan trọng là sau tất cả, mình vẫn muốn làm lại và làm tốt hơn”, người đẹp bày tỏ

Lê Thị Trang trong phần thi Người đẹp tài năng. Nữ thí sinh quan niệm “tập võ không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn rèn nội lực, ý chí không bao giờ bỏ cuộc”

Lê Thị Trang tham gia trình diễn cho bộ sưu tập "Sợi di sản" của nhà thiết kế Vũ Thảo Giang, thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP.HCM. Chia sẻ về trải nghiệm này, cô bày tỏ niềm vinh dự khi có dịp góp sức tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam

Nhan sắc đời thường ngọt ngào của thí sinh mang số báo danh 273. Đến với Miss World Vietnam, Lê Thị Trang mong muốn quảng bá hình ảnh đẹp của quê hương Thanh Hóa đến với mọi người. “Tôi tham gia cuộc thi không chỉ để được gọi tên, mà được kể câu chuyện Thanh Hóa bằng chính trái tim của mình, bằng niềm mong mỏi mảnh đất này ngày càng phát triển hơn”, nữ thí sinh bày tỏ

Chia sẻ về hành trình tại cuộc thi, người đẹp bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự yêu thương mọi người dành cho mình. Cô bộc bạch: "Và trên chặng đường này sẽ không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình đầy ý nghĩa khi luôn có mọi người ở bên động viên, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh"

Nữ sinh có mẹ bán ve chai gây chú ý ở Miss World Vietnam là ai?

Phạm Thùy Dung - thí sinh Miss World Vietnam gây chú ý khi tiết lộ tuổi thơ khó khăn, cha mẹ ly hôn sớm. Mẹ cô đã vất vả làm nhiều nghề chân tay để mưu sinh, nuôi con khôn lớn.

Miss World Vietnam Lê Thị Trang Người Đẹp Tài Năng Hoa hậu Thế giới Việt Nam
