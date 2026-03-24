Thanh Hóa hướng tới trở thành trung tâm năng lượng quốc gia

Lợi thế từ năng lượng và cảng biển

Ông Trần Chí Thanh, Phó trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa, cho biết, KKT Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước với quy hoạch hơn 106.000 ha.

Nơi đây không chỉ có lọc hóa dầu mà còn tập trung các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp cơ bản và dịch vụ cảng biển. Bên cạnh KKT Nghi Sơn, tỉnh hiện có nhiều KCN tập trung được đầu tư hạ tầng điện, nước, xử lý nước thải bài bản, sẵn sàng mặt bằng sạch để đón nhận các dự án quy mô lớn.

Khu kinh tế Nghi Sơn là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước với quy hoạch hơn 106.000 ha

"Có thể khẳng định Thanh Hóa là địa phương đang sở hữu những lợi thế rõ rệt để có thể phát triển, trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước. Và chúng tôi xác định đây cũng chính là yếu tố then chốt, là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ để tỉnh thu hút các nhà đầu tư cần nguồn năng lượng ổn định và dồi dào", ông Thanh nói.

Trước hết, phải khẳng định Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tại KKT Nghi Sơn) với tổng vốn đầu tư hơn 9 tỉ USD - là dự án hạ tầng năng lượng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Dự án không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo ra nguồn nguyên liệu đầu vào (hạt nhựa, benzen, dầu lưu huỳnh...) dồi dào cho các ngành công nghiệp hạ nguồn và hóa chất.

Cùng với đó, Trung tâm Nhiệt điện và Khí hóa lỏng (LNG), với sự hiện diện của các nhà máy nhiệt điện lớn (Nghi Sơn 1, Nghi Sơn 2) với tổng công suất hàng nghìn MW đảm bảo nguồn điện sản xuất liên tục. Đặc biệt, định hướng phát triển điện khí LNG tại Nghi Sơn đang mở ra cơ hội cho các tập đoàn năng lượng toàn cầu khai thác xu hướng năng lượng sạch.

Đường bờ biển dài 102 km là tiềm năng lớn để Thanh Hóa thu hút đầu tư vào các dự án điện gió ngoài khơi

Chưa kể, với đường bờ biển dài 102 km và vùng núi có tốc độ gió tốt, Thanh Hóa đang là một trong những địa phương có tiềm năng thu hút làn sóng đầu tư vào điện gió ngoài khơi và điện mặt trời, phát triển năng lượng tái tạo, phù hợp với cam kết Net Zero của các doanh nghiệp FDI hiện nay.

Cũng theo ông Thanh, cùng với công nghiệp năng lượng, Thanh Hóa còn có lợi thế về logistics và cảng biển rất lớn, với Cảng nước sâu Nghi Sơn là một trong những cảng biển lớn nhất Việt Nam, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 100.000 DWT, mở ra lộ trình giao thương trực tiếp đi các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á và thế giới, cho phép nhập khẩu nguyên liệu thô và xuất khẩu thành phẩm quy mô lớn với chi phí tối ưu.

"Đây là "chìa khóa vàng" cho các ngành sản xuất thép, cơ khí chế tạo, và cấu kiện điện tử, giúp Thanh Hóa hình thành các cụm liên kết ngành, góp phần giảm thiểu chi phí vận chuyển và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp", ông Thanh khẳng định.

Cùng với hạ tầng giao thông được kết nối đồng bộ, Thanh Hóa còn một lợi thế cạnh tranh mà ít tỉnh có được, đó là lợi thế về quỹ đất. Do chủ động đầu tư trong những năm qua, nên hiện Thanh Hóa là địa phương còn nhiều quỹ đất sạch quy mô lớn trong các khu công nghiệp được quy hoạch bài bản, sẵn sàng đáp ứng các siêu dự án cần diện tích lên đến hàng trăm ha.

Chưa kể với hơn 2,3 triệu người trong độ tuổi lao động, tỉnh có khả năng cung ứng nhân lực cho các nhà máy quy mô hàng vạn công nhân. Những năm qua, tỉnh đã và đang đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và các trường nghề để đào tạo lao động kỹ thuật chuyên sâu cho ngành cơ khí, điện tử và vận hành nhà máy lọc hóa dầu, đảm bảo nhà đầu tư không rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự trình độ cao.

Cam kết "ưu đãi cao nhất, nghĩa vụ thấp nhất"

Tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên tắc xuyên suốt cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh này trong giai đoạn 2026 - 2030, sẽ nhận được "ưu đãi cao nhất, nghĩa vụ thấp nhất". Đây được xem như một cam kết, thể hiện quyết tâm của tỉnh này rằng sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể cho doanh nghiệp.

Với phương châm "Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh" của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, những năm gần đây môi trường đầu tư ở Thanh Hóa đã được cải thiện rất nhiều, bằng con số cụ thể khi tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 98% trở lên - là một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước thực hiện việc kết nối, chia sẻ, trao đổi văn bản điện tử giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi và có nhiều dự án lớn đầu tư, hoàn thành đi vào hoạt động, như: nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, nhà máy xi măng Đại Dương 1; dây chuyền 3 nhà máy xi măng Long Sơn… ẢNH: C.T.V

Đặc biệt, với Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cho phép Thanh Hóa áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo dư địa rộng lớn cho tỉnh chủ động trong quản lý đầu tư và tài chính.

Về thuế và tiền thuê đất, tỉnh Thanh Hóa áp dụng các khung ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) rất cạnh tranh so với các địa phương khác. Cụ thể, thuế suất ưu đãi từ 10 - 17% trong vòng 10 đến 15 năm hoặc suốt thời gian hoạt động tùy ngành nghề và địa bàn; miễn tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong tối đa 9 năm tiếp theo.

Miễn toàn bộ thời gian thuê cho các dự án thuộc danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn đặc biệt khó khăn. Đối với các dự án thông thường, thời gian miễn tiền thuê đất có thể kéo dài từ 3 - 15 năm tùy theo địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Theo ông Thanh, không chỉ dừng lại ở các con số ưu đãi tài chính, Thanh Hóa còn tập trung vào "ưu đãi mềm" thông qua cải cách hành chính. Đối với các dự án lớn có vai trò quan trọng, tỉnh sẵn sàng xem xét các cơ chế hỗ trợ đặc biệt dựa trên đề nghị của nhà đầu tư để tạo bước đột phá.

Về cải cách hành chính, Thanh Hóa cam kết thực hiện cơ chế "một cửa tại chỗ", rút ngắn tối đa thời gian cấp phép đầu tư. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa luôn duy trì trong nhóm khá của cả nước. Hệ thống chính trị tại Thanh Hóa luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư".

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, tạo tâm lý an tâm tuyệt đối cho các chuyên gia nước ngoài và người lao động sinh sống, làm việc. Với các khu du lịch nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến và các sân golf, khách sạn 5 sao cao cấp, Thanh Hóa cung cấp một hệ sinh thái sống và nghỉ dưỡng đẳng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các nhà đầu tư quốc tế.

"Với sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, nguồn nhân lực và một hệ thống chính sách ưu đãi minh bạch, hấp dẫn, chúng tôi tin Thanh Hóa không chỉ là điểm đến của dòng vốn mà còn là nơi hội tụ của những cơ hội phát triển bền vững cho các nhà đầu tư. Tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư để biến những tiềm năng thành những giá trị kinh tế thực thụ trên mảnh đất xứ Thanh", ông Thanh nói.

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 dự kiến được tổ chức ngày 29.3 tới, tại FLC SamSon Golf & Resort (P.Sầm Sơn, Thanh Hóa), với sự tham gia của khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế. Theo danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 được công bố, Thanh Hóa đang kêu gọi đầu tư vào 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 570.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 24 tỉ USD). Riêng lĩnh vực năng lượng, môi trường, Thanh Hóa dự kiến sẽ thu hút 32 dự án với tổng vốn hơn 140.000 tỉ đồng, trong đó, có 2 siêu dự án là Nhiệt điện LNG Nghi Sơn (58.000 tỉ đồng) và Kho LNG Nghi Sơn (15.000 tỉ đồng)…



