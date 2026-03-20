Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa vận hành trung tâm giám sát, điều hành thông minh

Minh Hải
Minh Hải
20/03/2026 14:43 GMT+7

Trung tâm giám sát và điều hành thông minh Thanh Hóa (gọi tắt là Trung tâm IOC Thanh Hóa) sẽ thống kê, giám sát và điều hành 14 lĩnh vực như kinh tế - xã hội, môi trường sống, tình trạng xả thải ở các nhà máy…

Ngày 20.3, UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức đưa vào vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa sau nhiều năm đầu tư và vận hành thử nghiệm.

Không gian bên trong Trung tâm IOC Thanh Hóa

Trung tâm IOC Thanh Hóa hiện đã tích hợp 14 phân hệ, lĩnh vực để giám sát, điều hành, gồm: chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tình hình xử lý văn bản và điều hành; dịch vụ hành chính công; tương tác phản hồi của người dân; môi trường sống; tình trạng xả thải tại các nhà máy, khu công nghiệp; hoạt động tàu cá; an toàn giao thông và an ninh trật tự; lĩnh vực y tế; giáo dục; hoạt động của cổng thông tin điện tử; theo dõi thông tin báo chí và mạng xã hội; danh mục các dự án thu hút đầu tư.

Trung tâm được vận hành trên nguyên tắc quản lý, khai thác dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung" theo thời gian thực; phản ánh trực quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh và từng ngành, từng địa phương, là cơ sở để lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chỉ đạo, điều hành chính xác, kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ấn nút chính thức đưa vào vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa

Phát biểu trong buổi lễ ấn nút vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết Trung tâm IOC Thanh Hóa được ví như "bộ não số" của tỉnh, có chức năng tích hợp, kết nối và phân tích dữ liệu từ các hệ thống thông tin hiện có.

"Đây sẽ là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp… Khi trung tâm đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ tương tác với người dân, doanh nghiệp, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và quản lý nhà nước thông qua việc theo dõi, phân tích, phản hồi trên các nền tảng thông tin số, các mạng xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách", ông Anh cho hay.

Tỉnh Lâm Đồng khai trương Trung tâm điều hành thông minh IOC

Tỉnh Lâm Đồng khai trương Trung tâm điều hành thông minh IOC

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai trương Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh Lâm Đồng và khánh thành Hội trường UBND tỉnh rộng hơn 1.160 m2.

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm IOC Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh giám sát môi trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận