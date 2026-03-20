Thanh Hóa vận hành trung tâm giám sát, điều hành thông minh

Ngày 20.3, UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức đưa vào vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa sau nhiều năm đầu tư và vận hành thử nghiệm.

Không gian bên trong Trung tâm IOC Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

Trung tâm IOC Thanh Hóa hiện đã tích hợp 14 phân hệ, lĩnh vực để giám sát, điều hành, gồm: chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tình hình xử lý văn bản và điều hành; dịch vụ hành chính công; tương tác phản hồi của người dân; môi trường sống; tình trạng xả thải tại các nhà máy, khu công nghiệp; hoạt động tàu cá; an toàn giao thông và an ninh trật tự; lĩnh vực y tế; giáo dục; hoạt động của cổng thông tin điện tử; theo dõi thông tin báo chí và mạng xã hội; danh mục các dự án thu hút đầu tư.

Trung tâm được vận hành trên nguyên tắc quản lý, khai thác dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung" theo thời gian thực; phản ánh trực quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh và từng ngành, từng địa phương, là cơ sở để lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chỉ đạo, điều hành chính xác, kịp thời.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ấn nút chính thức đưa vào vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

Phát biểu trong buổi lễ ấn nút vận hành Trung tâm IOC Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết Trung tâm IOC Thanh Hóa được ví như "bộ não số" của tỉnh, có chức năng tích hợp, kết nối và phân tích dữ liệu từ các hệ thống thông tin hiện có.

"Đây sẽ là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp… Khi trung tâm đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ tương tác với người dân, doanh nghiệp, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và quản lý nhà nước thông qua việc theo dõi, phân tích, phản hồi trên các nền tảng thông tin số, các mạng xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách", ông Anh cho hay.