Thuế Hà Nội giải quyết thủ tục tại 31 điểm phục vụ hành chính công

Thuế TP.Hà Nội vừa thông báo, từ ngày 2.2 sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.Hà Nội. Người nộp thuế có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại một trong 31 điểm.

Từ ngày 2.2, Thuế TP.Hà Nội sẽ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.Hà Nội ẢNH: Đ.T

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). Sáng: từ 8 - 11 giờ; chiều: từ 13 giờ 30 - 16 giờ 30. Riêng sáng thứ bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế.

Từ trước tới nay, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế được thực hiện tại các cơ quan thuế. Từ đầu tháng 8.2025, hoạt động này được Thuế TP.Hà Nội triển khai thêm tại 2 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.Hà Nội.

Việc mở rộng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công được nhìn nhận sẽ giúp người nộp thuế thêm nhiều thuận lợi.

Đối với hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính: người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.

Đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, Thuế TP.Hà Nội đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính): người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác: người nộp thuế đến trực tiếp "Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế" tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Danh sách 31 điểm phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục hành chính thuế trên địa bàn TP.Hà Nội như sau:

STT Điểm phục vụ hành chính công Địa chỉ 1 Chi nhánh số 1 258 Võ Chí Công, P.Tây Hồ 2 Tây Hồ số 657, đường Lạc Long Quân, P.Tây Hồ 3 Nghĩa Đô số 45 đường Nghĩa Tân, P.Nghĩa Đô 4 Thanh Xuân ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân 5 Hoàn Kiếm số 126 phố Hàng Trống, P.Hoàn Kiếm 6 Ba Đình số 18B Lê Hồng Phong, P.Ba Đình 7 Ô Chợ Dừa số 61 phố Hoàng Cầu, P.Đống Đa 8 Lê Thanh Nghị số 39 Lê Thanh Nghị, P.Bạch Mai 9 Bùi Huy Bích số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, P.Hoàng Mai 10 Từ Liêm số 1, phố Huy Du, P.Từ Liêm 11 Tây Tựu số 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, P.Tây Tựu 12 Hoài Đức số 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức 13 Việt Hưng số 3 phố Vạn Hạnh, P.Việt Hưng 14 Gia Lâm số 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm 15 Hà Đông số 02, phố Hà Cầu, P.Hà Đông 16 Chương Mỹ số 03, tổ dân phố Yên Sơn, P.Chương Mỹ 17 Quốc Oai số 27, đường 17/8, xã Quốc Oai 18 Đông Anh số 66 - 68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh 19 Sóc Sơn thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn 20 Quang Minh số 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh 21 Đan Phượng số 105 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng 22 Phúc Thọ số 39 đường Lạc Trị, tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ 23 Thạch Thất số 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất 24 Mỹ Đức số 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức 25 Vân Đình số 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình 26 Thanh Oai số 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai 27 Thanh Trì số 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì 28 Phú Xuyên tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên 29 Thường Tín đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín 30 Sơn Tây số 19, Hoàng Diệu, P.Sơn Tây 31 Quảng Oai số 4, đường Gò sóc, xã Quảng Oai



