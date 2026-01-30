Thuế Hà Nội giải quyết thủ tục tại 31 điểm phục vụ hành chính công

Thuế TP.Hà Nội vừa thông báo, từ ngày 2.2 sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.Hà Nội. Người nộp thuế có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại một trong 31 điểm.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). Sáng: từ 8 - 11 giờ; chiều: từ 13 giờ 30 - 16 giờ 30. Riêng sáng thứ bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế.
Từ trước tới nay, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế được thực hiện tại các cơ quan thuế. Từ đầu tháng 8.2025, hoạt động này được Thuế TP.Hà Nội triển khai thêm tại 2 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.Hà Nội.
Việc mở rộng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công được nhìn nhận sẽ giúp người nộp thuế thêm nhiều thuận lợi.
Đối với hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính: người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.
Đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, Thuế TP.Hà Nội đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.
Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính): người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan thuế quản lý.
Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác: người nộp thuế đến trực tiếp "Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế" tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Danh sách 31 điểm phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục hành chính thuế trên địa bàn TP.Hà Nội như sau:
|
STT
|
Điểm phục vụ hành chính công
|
Địa chỉ
|
1
|
Chi nhánh số 1
|
258 Võ Chí Công, P.Tây Hồ
|
2
|
Tây Hồ
|
số 657, đường Lạc Long Quân, P.Tây Hồ
|
3
|
Nghĩa Đô
|
số 45 đường Nghĩa Tân, P.Nghĩa Đô
|
4
|
Thanh Xuân
|
ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân
|
5
|
Hoàn Kiếm
|
số 126 phố Hàng Trống, P.Hoàn Kiếm
|
6
|
Ba Đình
|
số 18B Lê Hồng Phong, P.Ba Đình
|
7
|
Ô Chợ Dừa
|
số 61 phố Hoàng Cầu, P.Đống Đa
|
8
|
Lê Thanh Nghị
|
số 39 Lê Thanh Nghị, P.Bạch Mai
|
9
|
Bùi Huy Bích
|
số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, P.Hoàng Mai
|
10
|
Từ Liêm
|
số 1, phố Huy Du, P.Từ Liêm
|
11
|
Tây Tựu
|
số 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, P.Tây Tựu
|
12
|
Hoài Đức
|
số 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức
|
13
|
Việt Hưng
|
số 3 phố Vạn Hạnh, P.Việt Hưng
|
14
|
Gia Lâm
|
số 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm
|
15
|
Hà Đông
|
số 02, phố Hà Cầu, P.Hà Đông
|
16
|
Chương Mỹ
|
số 03, tổ dân phố Yên Sơn, P.Chương Mỹ
|
17
|
Quốc Oai
|
số 27, đường 17/8, xã Quốc Oai
|
18
|
Đông Anh
|
số 66 - 68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh
|
19
|
Sóc Sơn
|
thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn
|
20
|
Quang Minh
|
số 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh
|
21
|
Đan Phượng
|
số 105 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng
|
22
|
Phúc Thọ
|
số 39 đường Lạc Trị, tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ
|
23
|
Thạch Thất
|
số 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất
|
24
|
Mỹ Đức
|
số 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức
|
25
|
Vân Đình
|
số 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình
|
26
|
Thanh Oai
|
số 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai
|
27
|
Thanh Trì
|
số 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì
|
28
|
Phú Xuyên
|
tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên
|
29
|
Thường Tín
|
đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín
|
30
|
Sơn Tây
|
số 19, Hoàng Diệu, P.Sơn Tây
|
31
|
Quảng Oai
|
số 4, đường Gò sóc, xã Quảng Oai
