Kinh tế

Thuế Hà Nội giải quyết thủ tục tại 31 điểm phục vụ hành chính công

Đan Thanh
Đan Thanh
30/01/2026 19:28 GMT+7

Từ ngày 2.2, Thuế TP.Hà Nội sẽ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.Hà Nội.

Thuế TP.Hà Nội vừa thông báo, từ ngày 2.2 sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.Hà Nội. Người nộp thuế có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại một trong 31 điểm.

Thêm 29 điểm tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại Hà Nội - Ảnh 1.

Từ ngày 2.2, Thuế TP.Hà Nội sẽ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.Hà Nội

ẢNH: Đ.T

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). Sáng: từ 8 - 11 giờ; chiều: từ 13 giờ 30 - 16 giờ 30. Riêng sáng thứ bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế.

Từ trước tới nay, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế được thực hiện tại các cơ quan thuế. Từ đầu tháng 8.2025, hoạt động này được Thuế TP.Hà Nội triển khai thêm tại 2 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.Hà Nội.

Việc mở rộng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công được nhìn nhận sẽ giúp người nộp thuế thêm nhiều thuận lợi.

Đối với hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính: người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn. 

Đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, Thuế TP.Hà Nội đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính): người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác: người nộp thuế đến trực tiếp "Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế" tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Danh sách 31 điểm phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục hành chính thuế trên địa bàn TP.Hà Nội như sau:

STT

Điểm phục vụ hành chính công

Địa chỉ

1

Chi nhánh số 1

258 Võ Chí Công, P.Tây Hồ

2

Tây Hồ

số 657, đường Lạc Long Quân, P.Tây Hồ

3

Nghĩa Đô

số 45 đường Nghĩa Tân, P.Nghĩa Đô

4

Thanh Xuân

ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến, P.Thanh Xuân

5

Hoàn Kiếm

số 126 phố Hàng Trống, P.Hoàn Kiếm

6

Ba Đình

số 18B Lê Hồng Phong, P.Ba Đình

7

Ô Chợ Dừa

số 61 phố Hoàng Cầu, P.Đống Đa

8

Lê Thanh Nghị

số 39 Lê Thanh Nghị, P.Bạch Mai

9

Bùi Huy Bích

số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, P.Hoàng Mai

10

Từ Liêm

số 1, phố Huy Du, P.Từ Liêm

11

Tây Tựu

số 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, P.Tây Tựu

12

Hoài Đức

số 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức

13

Việt Hưng

số 3 phố Vạn Hạnh, P.Việt Hưng

14

Gia Lâm

số 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm

15

Hà Đông

số 02, phố Hà Cầu, P.Hà Đông

16

Chương Mỹ

số 03, tổ dân phố Yên Sơn, P.Chương Mỹ

17

Quốc Oai

số 27, đường 17/8, xã Quốc Oai

18

Đông Anh

số 66 - 68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh

19

Sóc Sơn

thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn

20

Quang Minh

số 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh

21

Đan Phượng

số 105 phố Tây Sơn, xã Đan Phượng

22

Phúc Thọ

số 39 đường Lạc Trị, tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ

23

Thạch Thất

số 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất

24

Mỹ Đức

số 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức

25

Vân Đình

số 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình

26

Thanh Oai

số 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai

27

Thanh Trì

số 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì

28

Phú Xuyên

tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên

29

Thường Tín

đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín

30

Sơn Tây

số 19, Hoàng Diệu, P.Sơn Tây

31

Quảng Oai

số 4, đường Gò sóc, xã Quảng Oai


