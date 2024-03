Chia sẻ về dự định có con, Diễm My 9X cho hay cô vừa đọc một bài báo nói sau tết mọi người đón thêm 13.000 chú rồng con nên cô cũng háo hức. "Tôi cũng đang "thả", nếu may mắn thì có trong năm Giáp Thìn, nếu không kịp thì cũng không sao vì tôi nghĩ tự nhiên sẽ tốt hơn. Tôi sẽ để tự nhiên đến năm 35 tuổi, hiện giờ đã 34. Nếu tự nhiên không cho phép thì mình mới đi can thiệp", cô cho hay