Phan Phương Oanh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Chung kết Miss World Vietnam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam được tổ chức vào ngày 29.3 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), với màn tranh tài của 47 thí sinh. Đêm thi có sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World - bà Julia Morley và Hoa hậu Opal Suchata.

Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ trải qua những phần thi gồm đồng diễn, trình diễn áo dài, bikini, trang phục dạ hội, ứng xử… để tìm ra hoa hậu và 2 á hậu. Theo ban tổ chức, cô gái giành chiến thắng ở đấu trường nhan sắc này sẽ được trao cơ hội tranh tài tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 74.

Dàn thí sinh khoe nhan sắc rạng rỡ trong đêm chung kết Ảnh: BTC

Ngọc Hằng, Yến Nhi và Minh Kiên tham gia đồng diễn cùng dàn thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Ảnh: BTC

Mở đầu đêm chung kết, 47 thí sinh xuất hiện trong trang phục năng động, tham gia tiết mục đồng diễn cùng Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Minh Kiên cùng ca sĩ Ngọc Hằng. Sau đó, các cô gái tiếp tục trở lại sân khấu trong phần thi trang phục áo dài. Diện các thiết kế lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa Việt, dàn ứng viên ghi điểm bởi vẻ ngoài duyên dáng, rạng rỡ.

Dàn thí sinh duyên dáng trong phần thi trang phục áo dài Ảnh: BTC

Top 20 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 chính thức lộ diện gồm: Lê Phương Khánh Như (thắng giải Người đẹp bản lĩnh), Lê Thị Trang (Người đẹp tài năng), Bùi Thu Thủy (Người đẹp truyền thông), Trịnh Yến Nhi (Người đẹp biển), Trịnh Vũ Hồng Duyên (Người đẹp biển do khán giả bình chọn), Trần Thị Kiều Anh (Người đẹp thể thao), Nguyễn Đào Tuyên Dương (Người đẹp thời trang), Phan Hải Như (Người đẹp du lịch), Lê Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Phương Linh, Phùng Thị Diệu Linh, Võ Đoàn Bảo Hà, Nguyễn Lan Nhi, Ngô Thị Kiều Anh, Lê Phương Quyên, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thảo Linh, Trương Tâm Như, Phan Phương Oanh.

Sắc vóc dàn thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 trong phần thi bikini Ảnh: BTC

Sau đó, 20 cô gái xuất sắc nhất bước vào phần thi bikini. Trên sân khấu, một số ứng viên nổi bật về hình thể, kỹ năng trình diễn như Nguyễn Đào Tuyên Dương, Bùi Thu Thủy, Lê Phương Quyên...

MC Tuấn Ngọc công bố top 10 chung cuộc, gồm: Võ Đoàn Bảo Hà, Lê Phương Khánh Như, Trần Thị Phương Linh, Phùng Thị Diệu Linh, Trương Tâm Như, Nguyễn Lan Nhi, Lê Phương Quyên, Ngô Thị Kiều Anh, Lê Ngọc Như Quỳnh, Phan Phương Oanh.

10 cô gái xuất sắc nhất Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Ảnh: BTC

6 cô gái xuất sắc nhất tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Top 10 sau đó trở lại với phần thi trang phục dạ hội. Họ ưu tiên chọn những thiết kế bó sát tôn dáng, với chi tiết đính kết bắt mắt cho đêm chung kết. Sau đó, top 6 chính thức lộ diện gồm Lê Ngọc Như Quỳnh (chiến thắng phần thi Người đẹp nhân ái), Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trần Thị Phương Linh, Trương Tâm Như và Đỗ Thùy Linh.

Dàn thí sinh khoe sắc trong phần thi dạ hội Ảnh: BTC

Lê Ngọc Như Quỳnh nhận câu hỏi từ Hoa hậu Bảo Ngọc liên quan đến việc trách nhiệm của người trẻ đối với các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nữ thí sinh cho rằng mỗi hành động bảo vệ môi trường là cách bảo vệ ngôi nhà chung. "Giới trẻ hiện nay không chỉ thực hiện theo phong trào mà cần có hành động cụ thể", cô chia sẻ.

Thí sinh Phan Phương Oanh nhận câu hỏi từ Hoa hậu Tiểu Vy: "Em mong muốn thế giới nhớ đến Việt Nam về điều gì". Người đẹp mong bạn bè quốc tế nhớ đến quá khứ hào hùng, hiện tại vươn mình và một tương lai đầy khát vọng của đất nước. Phan Phương Oanh tin rằng với nguồn lực là thế hệ trẻ bản lĩnh, giàu tri thức có thể làm rạng danh Việt Nam.

Lê Phương Khánh Như nhận câu hỏi từ Lương Thùy Linh về vấn đề an ninh lương thực. Nữ thí sinh trả lời song ngữ, đặt vấn đề về việc thiếu hụt thức ăn, khủng hoảng về mặt nhận thức trên thế giới. Theo cô, sự thay đổi có thể đến từ những điều nhỏ bé như lựa chọn trở thành người tiêu dùng thông minh, trân trọng thức ăn, giảm thiểu rác thải. Cô mong góp tiếng nói của mình để "biến nhận thức thành hành động" để khắc phục vấn đề này bằng trái tim bản lĩnh.

Top 6 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Ảnh: BTC

Trần Thị Phương Linh nhận câu hỏi từ diễn viên Quốc Trường: "Hành trang nào là quan trọng nhất để phụ nữ Việt tự tin bước ra thế giới". Theo người đẹp, đó là nội lực - sự tự tin, tấm lòng nhân ái. Theo cô chính điều này sẽ giúp các cô gái hòa nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa và lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.

Trương Tâm Như nhận câu hỏi từ diễn viên Nhật Kim Anh: "Người trẻ Việt Nam có thể bắt đầu từ đâu để đóng góp cho mục tiêu hòa bình thế giới". Người đẹp chia sẻ "hãy lắng nghe thay vì chỉ trích, yêu thương thay vì phán xét, trân trọng thay vì cảm thấy mình trong tâm thế tiêu cực".

Đỗ Thùy Linh nhận câu hỏi từ Hà Kiều Anh: Thách thức lớn nhất mà trẻ em trên thế giới đang đối mặt? Theo cô, ở đất nước, khu vực nào cũng gặp những thách thức đối với trẻ em như ảnh hưởng từ công nghệ, ảnh hưởng bởi áp lực học tập... Trong đó, Thùy Linh đặt vấn đề về việc trẻ em thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cơ hội học tập... "Chúng ta phải cùng chung tay, không chỉ là tuyên truyền, kêu gọi mà cùng nhau giúp đỡ để những hoàn cảnh này có điều kiện học tập, sống và phát triển bản thân", cô bày tỏ.

Top 3 gọi tên Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như và Trương Tâm Như Ảnh: BTC

Sau vòng ứng xử, Top 3 chính thức lộ diện gồm Trương Tâm Như, Lê Phương Khánh Như và Phan Phương Oanh. Theo format được công bố trước đó, 3 ứng viên này sẽ tiếp tục trả lời cùng 1 câu hỏi từ Opal Suchata - Miss World 2025 để tìm ra người chiến thắng.

Trước khi công bố kết quả chung cuộc, ban tổ chức tiến hành trao các giải phụ gồm Người đẹp cống hiến (Phùng Thị Diệu Linh), Người đẹp ngoại giao (Nguyễn Đỗ Vũ Yến), Người đẹp truyền cảm hứng (Nguyễn Đặng Khã Trâm), Người đẹp sáng tạo (Nguyễn Hà Ngọc Minh), Người đẹp áo dài (Võ Đoàn Bảo Hà).

Trải qua các vòng tranh tài, MC công bố người đẹp Trương Tâm Như giành ngôi vị á hậu 2. Thí sinh Lê Phương Khánh Như được gọi tên cho ngôi vị á hậu 1. Người đẹp Phan Phương Oanh trở thành Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Phan Phương Oanh trong khoảnh khắc đăng quang Ảnh: BTC

Phan Phương Oanh sinh năm 2003, tại Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,73 m. Từ đầu cuộc thi, cô là ứng viên được đánh giá cao nhờ nhan sắc xinh đẹp, nền tảng học vấn tốt. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế tại Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đêm chung kết, Phan Phương Oanh từng ghi tên mình vào top 5 Người đẹp thời trang, top 4 Người đẹp bản lĩnh… Trước đó, người đẹp từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 cùng danh hiệu Người đẹp biển.