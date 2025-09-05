Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ MC 'xinh như hoa hậu' gây chú ý khi dẫn chương trình trong mưa

Thạch Anh
Thạch Anh
05/09/2025 19:57 GMT+7

MC Thu Hà cho biết việc dẫn chương trình dưới trời mưa là một thách thức, song cô vẫn cố gắng trấn an mình và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, Thu Hà gây chú ý khi đảm nhận vai trò dẫn dắt cho một chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước. Trong quá trình dẫn dắt dù gặp vấn đề về thời tiết song vì là cầu truyền hình nên nữ MC vẫn chấp nhận “đội mưa” để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Ảnh 1.

Khoảnh khắc MC Thu Hà dẫn dắt chương trình dưới trời mưa

Ảnh: NVCC

Trải nghiệm dẫn chương trình trực tiếp dưới mưa của MC Thu Hà

Chia sẻ về trải nghiệm này, Thu Hà cho biết thời điểm đó, cô cũng căng thẳng song phải tự trấn an mình rằng “dù mưa hay nắng thì khán giả vẫn đang theo dõi”. Theo người đẹp 9X, nhiệm vụ của một MC là giữ nhịp chương trình, không để sự cố làm ảnh hưởng đến tinh thần chung. Cô kể lại: “Tôi hít thở thật sâu, tập trung lắng nghe đạo diễn, đồng thời giữ giọng điệu rõ ràng, truyền cảm hứng. Chính sự tập trung và ý thức về vai trò đã giúp tôi bình tĩnh, biến thách thức thành cơ hội để rèn luyện bản lĩnh trong nghề”.

Thu Hà chia sẻ bản thân cũng phải tuân thủ những nguyên tắc mà cô từng đặt ra khi làm nghề, đặc biệt là với chương trình chính luận. Trong đó, việc học thuộc kịch bản là điều người đẹp 9X đặc biệt chú ý. “Tôi thường dành vài ngày nghiền ngẫm, để hiểu được tinh thần kịch bản, chứ không chỉ học thuộc lòng. Khi đã nắm chắc, tôi có thể linh hoạt thay đổi theo tình huống mà vẫn đảm bảo nội dung. MC chuyên nghiệp không nhất thiết phải thuộc từng chữ, nhưng chắc chắn phải nắm được tinh thần để ứng biến thuyết phục”, cô tâm sự.

- Ảnh 2.

Nhan sắc rạng rỡ của MC Thu Hà

Ảnh: NVCC

Trong đợt dẫn dắt này, Thu Hà được giao vai trò kết nối cùng với MC Phương Hiếu. Cô tiết lộ cả hai đã có những quy ước nhỏ từ trước, chẳng hạn như ánh mắt, gật đầu hoặc cử chỉ tay để báo hiệu khi cần đổi lượt dẫn hay thay đổi trình tự. Nữ MC bật mí thêm: “Ngoài ra, chúng tôi còn thống nhất một vài từ khóa ngắn, chỉ cần nghe là hiểu ngay. Những tín hiệu này giúp cả hai phối hợp nhịp nhàng, giữ cho chương trình liền mạch, giàu cảm xúc dù kịch bản có biến động bất ngờ”.

Thu Hà cũng bày tỏ niềm tự hào khi được lựa chọn là người kết nối, dẫn dắt các chương trình lớn của đất nước trong những dịp kỷ niệm trọng đại. Cô chia sẻ: “Cảm giác yêu nước, yêu đồng bào trỗi dậy trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết khi được đứng trên sân khấu làm công việc của một người kết nối triệu triệu trái tim hướng về lịch sử dân tộc”.

Với Thu Hà, dẫn các chương trình chính luận, truyền thống cách mạng không chỉ là công việc mà còn là nhiệm vụ đáng tự hào. “Mỗi lần đứng trong không gian kết nối giữa quá khứ hào hùng và cuộc sống thanh bình hiện tại, tôi luôn mong muốn khơi gợi lòng biết ơn và khao khát được đóng góp sức mình để gìn giữ, phát huy những thành quả mà cha ông đã đổi bằng máu xương mới có được”, cô chia sẻ thêm.

MC Thu Hà, sinh năm 1996, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, từng đoạt giải Én bạc 2023. Cô sở hữu hai bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh tại Trường đại học Luật TP.HCM. Ngoài vai trò MC song ngữ, Thu Hà còn tham gia phim truyền hình. Cô dự kiến lên đường du học thạc sĩ luật tại Pháp vào năm 2026.

Vũ Mạnh Cường: 'Làm MC chính luận cũng là cách tiếp nối truyền thống gia đình'

Vũ Mạnh Cường: 'Làm MC chính luận cũng là cách tiếp nối truyền thống gia đình'

Đối mặt với những áp lực khi dẫn dắt concert quốc gia 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, MC Vũ Mạnh Cường vẫn nỗ lực cùng các đồng nghiệp hoàn thành tốt vai trò được giao.

Xem thêm bình luận